Transport en commun: 80 bus hors service à Québec

Le Réseau de transport de la Capitale (RTC) a retiré une partie de sa flotte d'autobus de la circulation, vendredi matin, alors que plus de 80 autobus doivent rester dans ses garages «temporairement» en raison d'un problème technique.

Le RTC est l’une des neuf sociétés de transport affectées à travers le Québec, alors que quelque 600 autobus sont visés par ce retrait qualifié de temporaire et préventif.

Au total, 81 bus hybrides articulés et standards sont retirés de la circulation à Québec pour «réaliser rapidement une inspection» et apporter, si nécessaire, «les correctifs nécessaires».

Le RTC assure que 95% des départs seront fidèles à l’horaire établi pour la période de pointe de vendredi matin. Cet épisode touche toutefois l’accessibilité pour les fauteuils roulants, qui «n’est pas garantie» en raison du changement de véhicule pour certains trajets. Autrement, certains départs eXpress et leBus sont annulés.

Il est possible de consulter le site du RTC, www.rtcquebec.ca, pour connaître les parcours touchés.

«Tous les efforts pour rétablir la situation le plus rapidement possible» sont mis en œuvre, assure par communiqué le RTC. Le retour au service régulier «s’effectuera progressivement» au gré des résultats des inspections.

Servodirection

Le problème détecté touche la servodirection des véhicules conçus par Nova Bus entre 2016 et 2019. Le manufacturier aurait déjà identifié une «solution permanente» au problème. Il n’a toutefois pas l’ensemble des pièces nécessaires sous la main dans l’immédiat. Des «travaux temporaires» seront donc effectués sur les autobus afin de les rendre opérationnels jusqu’à leur réparation.

En plus des 81 autobus touchés à Québec, six ont également été confinés au garage à Lévis. La société de transport la plus affectée est celle de Montréal avec 285 bolides mis au rancart.

Sociétés de transport touchées