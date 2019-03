...Trois fois...vendu!

Les préparatifs vont bon train au Patro Roc-Amadour en prévision du 14e Encan sportif et culturel qui se tiendra le jeudi 28 mars, de 18 h à 21 h, au Patro. Je vous rappelle que Martin Thériault, président et chef de la direction d’Eddify, entreprise en haute technologie de Québec, et ancien du Patro, et Patrick Scalabrini, gérant et directeur des opérations baseball des Capitales de Québec, en ont accepté la présidence d’honneur. L’Encan silencieux, qui sera en grande première interactif et électronique cette année, vise essentiellement à amasser des fonds afin d’offrir des camps d’une semaine dans les domaines sportif et culturel à moindre coût (35 $/semaine) et faciliter l’accessibilité aux jeunes de familles moins favorisées. L’an dernier, près de 600 invités étaient présents et l’Encan comptait plus de 260 prix. Renseignements : https://www.patro.roc-amadour.qc.ca/encan.

Chef, oui Chef !

Photo courtoisie Marcel Veilleux, propriétaire du D’Orsay Restaurant-Pub, au 65, rue De Buade, à l’angle des rues De Buade et Des Jardins, était fier de m’annoncer l’arrivée de son nouveau chef des cuisines, Steve Bissonnette. Homme de grand talent, créatif, innovateur, leader, rassembleur et visionnaire, Steve possède une feuille de route impressionnante. Il a passé la majeure majeure partie de sa carrière de chef au restaurant Sagamité, de Wendake, devenant un maître dans l’art de travailler le gibier de façon fabuleuse. Il effectue un retour aux sources puisqu’il avait commencé sa carrière en cuisine au D’Orsay, il y a 20 ans, en 1999. Sur la photo, Steve Bissonnette et Marcel Veilleux.

Challenge hivernal Adaptavie

Photo courtoisie Le club de curling Victoria de Québec sera le théâtre, demain et dimanche, du Tournoi de curling provincial TCC (traumatisme cranio-cérébral) dans le contexte du 9e du Challenge hivernal organisé par Adaptavie et le Regroupement des Associations de Personnes Traumatisées Cranio-Cérébrales du Québec (RAPTCCQ) et la Fondation Martin-Matte. Cette inspirante compétition d’envergure, née en 2013, réunira cette année des athlètes de sept associations du Québec. Les finales se tiendront de 12 h 30 à 14 h, suivies de la traditionnelle remise des médailles. Pour plus d’informations : www.challengehivernal.org.

Une aide appréciée

Photo courtoisie La Société de développement du Centre-ville de Charlesbourg (SDCVC) a remis récemment un chèque de 25 000 $ à la Maison de la Famille D.A.C. (Charlesbourg) dont la mission est de faire de la prévention et d’offrir de l’aide aux personnes, aux couples et aux familles qui vivent des difficultés d’ordre relationnel et d’adaptation. Sur la photo, de gauche à droite : Nathalie Laroche, directrice de la Maison de la Famille DAC ; Gérald Cossette, administrateur de la SDCVC ; Georgianne Gagné, présidente de la Maison de la Famille DAC ; et Pierre Gingras (mon homonyme) président de la SDCVC.

Anniversaires

Photo courtoisie Martin McGuire (photo), descripteur des matchs des Canadiens à la radio (FM 93), 50 ans... Olivier Racine Lessard, journaliste, animateur radio (M FM, 102,9) et narrateur, 31 ans... Reese Witherspoon, actrice américaine, 43 ans... Elvis Stojko, athlète de patinage artistique, champion du monde en 1994, 1995 et 1997, médaillé olympique, 47 ans... Dick Pound, président de l’Agence mondiale antidopage, 77 ans.

Disparus