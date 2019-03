Un deuxième bébé pour Philippe Bond?

Huit mois après la naissance de bébé Axel, Philippe Bond et sa conjointe Stéphanie Couillard songent déjà à agrandir la famille.

« J’aimerais ça nous donner un petit break. Je trouve que deux ans et demi, c’est une belle différence. Phil a deux ans de différence avec sa sœur et moi aussi avec mon frère. On aimerait avoir une petite fille pour le deuxième enfant, ­malgré qu’on ne commande pas ça », confie-t-elle, croisée sur le tapis rouge de la première du spectacle­­­ de son amoureux ­mercredi dernier.

La jeune maman, qui arbore un collier au nom de son fils, dit ­profiter de chaque instant de sa maternité, tout comme son conjoint des trois dernières années.