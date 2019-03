Vans rend hommage à David Bowie avec une nouvelle collection de chaussures

Les fans du Thin White Duke voudront sûrement se procurer ses slip-on aux couleurs de Ziggy Stardust.

The Source a publié un e série de photos des divers modèles rendant hommage à l’interprète de Heroes.

En tout, 4 modèles classiques de la marque sont ainsi revisités par des designs en référence à Bowie.

En plus des slip-on représentant l’album Hunky Dory, d’autres opus de Bowie comme Station to Station et Aladdin Sane sont aussi adaptés en chaussure.

Ces items de collection seront mis en vente à compter du 5 avril sur le site de Vans.

Vans a présenté plusieurs collections pour rendre hommage à des artistes. En plus d’avoir lancé des espadrilles à l’effigie des groupes Joy Division, Pearl Jam, Kiss, Bad Religion, Slayer, Mötörhead, Iron Maiden, Sex Pistols ou Metallica, Vans a même proposé des espadrilles à l’effigie du peintre Vincent Van Gogh et d’Andy Warhol.

Selon vous, qui sera le prochain artiste à être immortalisé sur une paire de slip-on?