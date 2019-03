LANGELIER, Rosaire, omi



Décédé à Richelieu, Qc, le 22 mars 2019, à l'âge de 97 ans et 10 mois, le P. Rosaire Langelier, Missionnaire Oblat de Marie Immaculée, avait 76 ans de vie religieuse et presque 69 ans de vie sacerdotale. En plus de sa famille religieuse, il laisse dans le deuil un neveu et une nièce Pierre-Louis et Louise-Marie Langelier, des cousins et cousines et de nombreux amis. Direction funéraire:Le corps sera exposé, le dimanche 24 mars 2019, à partir de 18h30 à laUn temps de prière communautaire aura lieu à 19h30. Le lendemain,visites à partir de 12h30 suivies des