BEAULÉ, Robert



À la Résidence Côté Jardins, le 19 mars 2019, à l'âge de 71 ans et 4 mois, est décédé monsieur Robert Beaulé, époux de madame Francine Gugy, fils de feu Raymond Beaulé et de feu Simone Vaillancourt. Robert Beaulé était membre des Chevaliers de Colomb de Loretteville # 5529.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Francine Gugy, ses enfants : Erick Pouliot, Martin Beaulé (Sonia), Sabryna Beaulé (Michel Gagnon), ses petits-enfants: William, Ann-Alycia, Xavier, Amy et Joshua; ses frères et sœurs: Jean-Jacques (Marie-France), Paul-André (Claire), Lise (feu Robert), feu Bernard (feu Céline), Marielle; ses beaux-frères et belles-sœurs: Marc-André (Micheline), Jean-Yves (Solange), feu Ginette et Lyne Rouillard (Michel Roy) et de nombreux ami(e)s. Un remerciement spécial à l'équipe du 5e étage de la Résidence Côté Jardins pour les bons soins prodigués.