LABRECQUE, Rénald



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 18 mars 2019, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Rénald Labrecque, époux de dame Diane Bédard. Né à Montmorency, le 11 novembre 1946, il était le fils de feu dame Rose-Hélène Thibault et de feu monsieur Athanas Labrecque. Il demeurait à L'Ange-Gardien. Les membres de la famille recevront les condoléances àle samedi 27 avril 2019 à compter de 9h.Outre son épouse Diane, monsieur Labrecque laisse dans le deuil son fils Marco Labrecque (Denis Boudreault); sa sœur et ses frères: Carole (Gilles Fecteau), Nelson, Yvan (Jocelyne Cloutier), Mario (Manon Landry); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bédard: Marcelle (feu Mathias Vaudreuil), feu Grace, Carol (Lise Dallaire), Laurent (feu Louise Tremblay), feu Patricia (feu Serge Bégin, Donald Henri) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du 11e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer. Site: www.fqc.qc.ca Tél. : 1-877-336-4443 Les Funérailles sont sous la direction de: