PGA: Paul Casey toujours en tête à Palm Harbor

L’Anglais Paul Casey a conservé sa place en tête du Championnat Valspar, samedi, à Palm Harbor en Floride, en signant une carte de 68 (-3) lors de la troisième ronde.

Casey a calé cinq oiselets et commis deux bogueys. Avec un cumulatif de 204 (-9), il détient un coup d’avance sur son plus proche rival, l’Américain Dustin Johnson.

Ce dernier est passé du sixième au deuxième rang grâce à une ronde de 67 (-4), au cours de laquelle il a enregistré cinq oiselets et un boguey.

Son compatriote Jason Kokrak est troisième et accuse deux coups de retard sur Casey. Kokrak a réalisé un bond de 12 places au classement en retranchant cinq coups à la normale de 71. Il a réussi quatre oiselets et un aigle, et a commis un boguey.

Le Canadien Nick Taylor s’est rapproché à quatre coups de la tête en réalisant une ronde de 67 (-4). Mackenzie Hughes a quant à lui gagné 20 échelons en jouant 68 (-3). Présentement 14e, il a six coups de retard sur le meneur.

De son côté, Roger Sloan a obtenu un pointage de 70 (-1) ce qui lui a permis de passer au 27e rang. Avec un total de 212 (-1), il a huit coups de retard sur la tête.