Attaque à l’Oratoire: l’homme accusé de tentative de meurtre

L'homme qui a agressé au couteau le recteur de l'oratoire Saint-Joseph hier matin est accusé de tentative de meurtre sur l'homme d'Église.

Vlad Cristian Eremia, 26 ans, fait face à deux chefs d'accusation pour l'attaque survenue en pleine messe contre le père Claude Grou, qui a quitté l'hôpital vendredi soir.

Sébastien St-Jean / Agence QMI

En plus de tentative de meurtre, il est aussi accusé de voies de fait armées.

Vendredi matin, le père Claude Grou a été poignardé en pleine messe. Il été sauvé par l’intervention de ses fidèles qui se sont interposés au péril de leur vie entre Eremia et l’homme d’Église.



Une soixantaine de personnes assistaient à la messe de 8 h 30 célébrée par le père Claude Grou, le grand patron du lieu de culte.



Une dizaine de minutes après le début de la cérémonie, un homme de forte stature avec une casquette blanche enfoncée sur les yeux s’est dirigé d’un pas rapide et déterminé depuis son banc à l’arrière de la crypte vers l’autel.



Le religieux de 77 ans a tenté de fuir l’assaillant avant d’être atteint au thorax et au flanc par le «couteau de cuisine» de 15 centimètres. Le père Grou s’est débattu avec son agresseur, l’entraînant même au sol, avant que la foule ne s’en mêle.



Immédiatement, un homme au manteau rouge a interpellé Eremia et l’a détourné de sa victime avant d’être rejoint par d’autres pèlerins choqués par le geste.



Eremia a figé avant d’être complètement maîtrisé par les agents de sécurité qui étaient dans la sacristie. Les policiers ont pris la relève quelques minutes plus tard.