Bienvenue en 1979

Le premier budget du gouvernement Legault est bien reçu. C’est normal. Un budget dépensier, avec beaucoup d’argent en santé, en éducation et pour le développement économique, c’est populaire. Un budget très social-démocrate, en fait. Un budget qu’aurait pu présenter un ministre des Finances péquiste.

Sauf que le ministre qui aurait déposé ce budget, ça aurait probablement plus été Jacques Parizeau que Nicolas Marceau. Non pas particulièrement parce qu’on y dépense comme s’il n’y avait pas de lendemain, mais parce qu’il reflète davantage les priorités de 1979 que celle de 2019.

Budget carbone

21 % et 79 %. C’est la proportion respectivement occupée par le transport collectif et le développement du réseau routier dans les investissements ajoutés hier au Plan québécois des infrastructures. Avant le budget, la part des projets déjà prévus était plutôt de 31 % pour le transport en commun et 69 % pour les routes. L’exercice de jeudi les fait passer à 27 % et 73 %, respectivement.

Vous voulez une comparaison ? Dans l’Ontario du très peu environnementaliste Doug Ford, celui qui veut abolir le marché du carbone, on consacre 76 % des investissements au transport collectif et 24 % aux projets routiers. On ne le fait pas nécessairement que pour des raisons écologistes, mais parce que c’est important pour les villes, pour leur développement et parce que ça facilite la vie du monde.

Mais on ne fait pas ça au Québec, nation vernie de vert qui ne s’éclaire pas au combustible fossile, mais dont 43 % de l’empreinte carbone est causée par le transport. Ici, notre vision des déplacements et de l’aménagement du territoire est toujours fortement ancrée dans un monde qui prenait encore la mesure des premiers chocs pétroliers. Et François Legault et son ministre des Finances s’assurent qu’on s’y enfonce un peu plus.

Le budget de jeudi n’en est donc pas simplement un qui n’a pas encore de plan de réduction des GES et de lutte contre les changements climatiques. Le budget de jeudi en est un qui favorise vaillamment, volontairement et de façon enthousiaste l’économie du carbone et la destruction de l’habitat humain. Parce qu’en 2019, on ne peut plus simplement ignorer ce qu’on ne pouvait pas savoir en 1979.

Place dans l’histoire

Le plus dramatique dans tout ça, c’est que des projets, il y en a. On n’a pas besoin d’en chercher. Mais le réseau de métro de Montréal a beau être proche du point de rupture tellement il est populaire et achalandé et Québec peut bien être la seule ville canadienne de plus de 500 000 habitants à ne pas avoir de structure lourde de transport en commun, on priorise le prolongement de l’autoroute 13 et la construction d’un nouveau pont au-dessus du Saint-Laurent.

La semaine dernière, François Legault a salué la mobilisation des jeunes qui sont sortis dans la rue pour réclamer qu’on s’occupe du climat. Cette semaine, il a manqué sa première occasion de montrer que l’épiphanie environnementaliste qu’il prétend avoir connue se traduirait par des effets concrets.

Ça fera sans doute plaisir à son électorat, mais ça ne garantit pas que la place dans l’histoire qu’il est en train de définir sera particulièrement reluisante.