Cinq joueurs à surveiller au Stade olympique

Le Québécois Russell Martin n’est plus avec les Blue Jays de Toronto tandis que Vladimir Guerrero fils, qui avait soulevé la foule du Stade olympique en mars 2018, est absent en raison d’une blessure. Malgré tout, les amateurs de baseball auront plusieurs joueurs talentueux à surveiller, lundi et mardi, lors des matchs entre les Jays et les Brewers de Milwaukee. En voici cinq :

Christian Yelich

Il est en feu depuis le début du calendrier préparatoire! Moins populaire que Mike Trout ou Mookie Betts, le voltigeur Christian Yelich fait pourtant partie, lui aussi, des meilleurs joueurs du baseball majeur. Lors de la saison 2018, le Californien avait conservé une moyenne au bâton de ,326 à sa première campagne avec les Brewers. Anciennement des Marlins de Miami, Yelich a par ailleurs frappé 36 circuits et totalisé 110 points produits.

Danny Jansen

En l’absence de Vladimir Guerrero fils, les yeux seront tournés vers un autre bel espoir des Blue Jays, soit le receveur Danny Jansen. En plus d’accomplir son travail derrière le marbre, le jeune homme de 23 ans est en mesure de contribuer offensivement.

Lorenzo Cain

Patrouillant le champ centre pour les Brewers, Lorenzo Cain offre un bon spectacle, autant à l’attaque qu’en défensive. Osera-t-il voler un but au Stade olympique? C’est fort possible.

Kevin Pillar

Très rapide, le voltigeur de centre des Blue Jays Kevin Pillar est spectaculaire, particulièrement en défensive. Il lui arrive fréquemment de voler un coup sûr à l’adversaire grâce à un plongeon. Pillar compte certainement parmi les favoris de la foule à Toronto.

Travis Shaw

Les plus nostalgiques auront à l’œil le joueur des Brewers Travis Shaw. Celui-ci est le fils d’un ancien releveur des Expos, prénommé Jeff, qui avait porté les couleurs du club montréalais, de 1993 à 1995. À propos de Travis Shaw, il était aussi venu à Montréal, en 2016, alors qu’il évoluait pour les Red Sox de Boston.