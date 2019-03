Demain dimanche 24 mars, dès 11 h, la Fondation Rêve d’enfants vous attend à la Base de plein air de Sainte-Foy afin de participer à une course à obstacles extérieure. Les différents parcours de 500 m (0-5 ans), 1 km (6-10 ans) et 2 km (11 ans et +) sont jonchés de pneus et ont un jeu gonflable et une montagne de neige à grimper. Prix de présence et nourriture sur place. Il faut acheter ses billets au lepointdevente.com.

Cégeps en spectacle Photo courtoisie

Cassandra Dion, du cégep Garneau, et Joakim Julien et Pierre-Olivier Julien, du cégep de Thetford-Mines, représenteront la grande région de Québec lors de la finale nationale de Cégeps en spectacle qui se tiendra le samedi 27 avril au cégep de Sorel-Tracy. Les deux numéros gagnants (Cassandra avec une de ses compositions Les parapluies des temps plus vieux et Joakim et Pierre-Olivier avec leur performance en danse et arts du cirque) ont terminé ex aequo lors de la 40e finale régionale présentée le 16 mars dernier au cégep Garneau. Cégeps en spectacle, qui est le plus prestigieux concours des arts de la scène de niveau collégial, a vu le jour en 1979.

Haute cuisine pour Tel-jeunes Photo courtoisie

C’est un chèque de 73 000 $ qui a été remis à la Fondation Tel-jeunes, le 19 mars dernier au Musée national des beaux-arts du Québec, lors de la Soirée Haute Cuisine présentée dans le contexte du festival gourmand Québec Exquis ! qui se tiendra du 6 au 20 avril. Depuis plus de 28 ans, les jeunes de partout au Québec peuvent utiliser, à toute heure du jour ou de la nuit, les services de Tel-jeunes par téléphone, texto, clavardage et courriel. Dans la région de la Capitale-Nationale, ils sont plus de 2000 à faire appel aux intervenants de Tel-jeunes chaque année et les demandes de formations sur la sexualité dans les écoles sont en hausse. Sur la photo, de gauche à droite : Marina Orsini, porte-parole de la Fondation Tel-jeunes ; Céline Muloin, PDG de la Fondation Tel-jeunes ; Vincent Lafortune, président et promoteur de Québec Exquis ! et Sarah-Jeanne Labrosse, porte-parole de la Fondation Tel-jeunes.