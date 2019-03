David Bitton vend une résidence

Une maison de 10,8 millions $ vient d’être mise sur le marché à Westmount. « Ce majestueux manoir, construit à l’origine par William et Edward Maxwell, a été soigneusement restauré et rénové. Il a conservé son intégrité architecturale et a été modernisé pour les familles d’aujourd’hui », relate un courtier. Il souligne qu’il est situé « dans l’une des rues les plus prestigieuses et recherchées de Westmount » où de riches familles du monde des affaires et de la politique ont élu domicile. La propriété appartient actuellement au magnat du jean David Bitton, de l’entreprise Buffalo David Bitton.

Le cofondateur de Microsoft Paul Allen, décédé en octobre à 65 ans, laisse derrière lui un véritable trésor immobilier. Le Wall Street Journal a rapporté il y a quelques jours qu’une grande part de sa fortune estimée à 20 milliards $ US a été investie dans des maisons. Un domaine de 4000 acres en Idaho d’une valeur de plus de 50 millions $ US, un penthouse à Manhattan de 50 millions $ US, une propriété de 200 millions $ US à Beverly Hills et une villa dans le sud de la France de 100 millions $ US font notamment partie de son legs. Ajoutez à cela un yacht, l’Octopus, d’une valeur de plus de 130 millions $ US !