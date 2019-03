Des éloges du gagnant

MARTINSVILLE, Virginie | L’anecdote est savoureuse. Kyle Busch a tenu à participer à la traditionnelle réunion des pilotes à côté de Raphaël Lessard, quelques minutes après que le pilote québécois eut inscrit le septième chrono le plus rapide lors des qualifications dans la série des Camionnettes.

Un peu plus tard, en conférence de presse, le champion de la Coupe Monster Energy en 2015 a été appelé à commenter la performance de son jeune protégé, qui porte les couleurs de l’écurie Kyle Busch Motorsports (KBM) en fin de semaine.

Photo AFP

« Raphaël a fait ses classes dans la catégorie des Super Late Models et a remporté des victoires importantes ces dernières années », a fait savoir Busch. Des ennuis mécaniques l’ont empêché d’obtenir encore plus de succès.

« Mais je l’ai surveillé en quelques occasions, et je peux vous dire qu’il a un bon coup de volant. Il ne lève jamais le pied.

«Il pilote toujours à 110 pour cent et il a cette mentalité qui a caractérisé certains jeunes espoirs qui sont passés par notre organisation et qui, aujourd’hui, sont à la porte de la Coupe Monster Energy ou y sont déjà rendus.

« Mais il a encore à apprendre. Il découvre une série où le calibre est plus élevé et les courses plus longues. C’est un bon test pour lui. Un pilote comme Christopher Bell a franchi bien des étapes, et je ne vois pas pourquoi Raphaël ne suivrait pas ses traces un jour. »