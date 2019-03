DESJARDINS, Jeannine Savard



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 18 mars 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Jeannine Savard, épouse de monsieur Marcel Desjardins, fille de feu madame Yvonne Careau et de feu monsieur Joseph Pierre Savard. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au cimetière St-Charles,à compter de 13h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Daniel et Mariette Desjardins; sa petite-fille Julie Asselin; ses sœurs et son frère, ses belles-sœurs, ses neveux et ses nièces. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de QuébecTéléphone: 418 527-4294 Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.