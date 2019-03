MARTINSVILLE, Virginie | Malgré une honorable 14e place à ses débuts dans la série des Camionnettes de NASCAR, Raphaël Lessard avait peine à cacher sa déception quand il a terminé son parcours au circuit de Martinsville, samedi.

Le jeune espoir de Saint-Joseph-de-Beauce, âgé de 17 ans, nourrissait en effet de grandes ambitions après avoir réalisé le septième chrono le plus rapide en qualifications quelques heures plus tôt.

Mais il a rapidement réalisé que le contexte était fort différent pendant la course qui regroupait 32 concurrents.

En un morceau

L’inexpérience de Lessard, autant sur ce tracé exigeant qu’au volant de ces bolides qu’il n’avait jamais pilotés avant de se présenter au circuit la veille, lui a fait perdre des places au classement quand le peloton s’est animé devant lui.

Son coéquipier Kyle Busch – qui d’autre – s’est imposé pour la troisième fois en quatre départs cette saison en Camionnettes.

Photo AFP

« C’est certain que j’aurais souhaité faire mieux après ma belle qualification en matinée, a raconté Lessard. Mais bon, j’ai beaucoup appris. La première est faite, et dans l’ensemble, tout s’est bien passé. »

Et comment ! Non seulement il s’est toujours maintenu dans le tour du gagnant sur ce tracé d’un demi-mille, mais il a rapporté son bolide en un... morceau, malgré évidemment quelques égratignures normales, résultat de touchettes sans gravité.

« On va maintenant pouvoir se concentrer sur les deux prochaines courses dans cette série. Je sais davantage à quoi m’attendre.

« Dans mon cas, je pense que la course s’est jouée lors des essais libres du vendredi, a-t-il poursuivi. Quand j’ai roulé en solitaire sur la piste. Il aurait fallu à ce moment adapter mon pilotage en suivant de près des adversaires.

« Quand je roulais dans la circulation pendant la course, j’hésitais en effet un peu hésitant à l’entrée des virages. On m’a dit que Martinsville est l’une des pistes les plus exigeantes. Je peux vous le confirmer.

« Néanmoins, un top 15, c’est une bonne entrée en matière », a-t-il fait savoir.

Busch en remet

Et il aurait pu ajouter qu’il a devancé l’un de ses trois coéquipiers Todd Gilliland, engagé à temps plein dans la série, et qui s’est classé immédiatement derrière lui.

En fin de course, Lessard a livré un duel musclé avec un certain... Austin Dillon, qui a terminé au 13e rang.

Quant à Busch, il connaît un début de saison fulgurant, toutes catégories confondues.

Il a remporté samedi sa troisième victoire consécutive en Camionnettes, lui qui avait également paradé dans le cercle du vainqueur la semaine dernière à Fontana en Coupe Monster Energy.

Il a devancé, dans l’ordre, Ben Rhodes, Brett Moffitt, Ross Chastain et le Canadien Stewart Friesen, qui s’était élancé de la position de tête.

Deux autres courses de la série des Camionnettes sont à l’horaire de Lessard, soit à Dover, le 3 mai, et à Bristol, le 15 août.

Parlant de position de tête, Joey Logano, champion en titre de la Coupe Monster Energy, partira premier dimanche après-midi, à l’occasion de l’épreuve de Martinsville. Aric Almirola l’accompagnera sur la première rangée au départ. Le Torontois D.J. Kennington s’est classé au 34e rang parmi les 36 pilotes inscrits.

Le top 15