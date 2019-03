Jody Wilson-Raybould et Jane Philpott devraient témoigner en Chambre, disent des libéraux

OTTAWA – Les anciennes ministres libérales Jody Wilson-Raybould et Jane Philpott devraient-elles prendre la parole en Chambre, à Ottawa, où l’immunité parlementaire leur permettrait de révéler davantage de détails au sujet de l’affaire SNC-Lavalin?

Photo Matthew Usherwood

C’est ce que croient de plus en plus de députés libéraux, dont Mélanie Joly, la ministre fédérale du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie.

La ministre montréalaise estime que cette option de prendre la parole à la Chambre des communes est la meilleure avenue pour dénouer la crise qui secoue le gouvernement Trudeau depuis six semaines.

«Elles ont droit à cette liberté d'expression et si elles veulent s’en prévaloir ce sera à elles de décider», a dit vendredi Mme Joly. Sa collègue Catherine Mckenna a abondé dans le même sens.

En entrevue à la radio de CBC, la libérale Judy Sgro n’a pas mâché ses mots: «Parlez ou taisez-vous ("Put up or shut up")», a-t-elle dit, précisant qu'elle ne voulait pas que l'enquête du comité de la justice soit rouverte.

«Si elles avaient quelque chose à dire, elles ont eu deux mois pour le faire», a-t-elle ajouté, laissant entendre que le premier ministre Justin Trudeau était la cible de Wilson-Raybould et de Philpott.

D’autres élus craignent toutefois que cette tribune ne leur permette pas d’aller au fond des choses ni d’avoir à répondre aux questions de relance de leurs collègues.

Ancienne ministre de la Justice et procureure générale, Jody Wilson-Raybould a démissionné avec fracas du cabinet Trudeau, le 12 février dernier, quelques semaines après avoir été mutée aux Anciens combattants.

Devant le comité de la justice, Mme Wilson-Raybould a soutenu avoir fait l’objet de pressions soutenues et inappropriées pour que le géant de l’ingénierie SNC-Lavalin obtienne un accord de réparation lui permettant d’éviter un procès criminel relativement à des allégations de malversations faites en Libye entre 2001 et 2011. De tels accords sont possibles dans d’autres pays.

Jody Wilson-Raybould et Jane Philpott demeurent députées libérales et disent avoir l’intention de se présenter sous la même bannière lors des prochaines élections, qui doivent se tenir le 21 octobre prochain.

Depuis qu’elles ont claqué la porte avec fracas du cabinet Trudeau, les deux femmes disent à qui veut l’entendre que tout n’a pas été révélé dans l’affaire SNC-Lavalin, un scandale qui a plombé les libéraux dans les sondages au profit des conservateurs d’Andrew Scheer.

Jane Philpott a affirmé qu’elle avait perdu confiance dans la façon dont le gouvernement a géré le dossier SNC-Lavalin.