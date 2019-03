Mike Ward ne l’a pas eu facile ces dernières années. Un procès très médiatisé, qui n’est toujours pas terminé, et une dépression ont passablement amoché l’humoriste, qui a même eu brièvement des idées noires. Dans son nouveau spectacle, justement intitulé Noir, Ward veut montrer qu’il ne s’est pas affaibli et que son humour peut encore déranger... sans toutefois l’amener en cour.

Rares sont les humoristes québécois qui ont été aussi polarisants que Mike Ward, ces dernières années. Assailli de toutes parts en raison de sa blague sur Jérémy Gabriel, l’humoriste s’est demandé s’il avait un avenir dans les salles de spectacles. C’est cette remise en question qui a causé sa dépression, confie-t-il au Journal.

« J’étais en train de me dire que je ne pourrais plus faire le même genre d’humour, dit-il. Ça me faisait capoter. [Au début du procès], je faisais ce métier depuis 23 ans. C’est la seule chose que je sais faire. Et là, de voir que telle ou telle affaire ne passait plus [sur scène], je ne savais plus quoi penser. »

Idées noires

Sa dépression a été si grande que Mike Ward a même songé au suicide, « durant deux ou trois jours ». Il était alors à Édimbourg, en Écosse, pour participer au festival Fringe. « C’était lourd comme mois. J’étais loin de chez nous, de mes animaux, de ma femme, de mes amis. »

Pendant 72 heures, il a passé 80 % de la journée à vouloir s’enlever la vie. Mais il n’est pas allé jusqu’à essayer de commettre l’acte. « Je ne suis pas allé au Rona m’acheter une corde, dit-il. Mais je regardais les prix sur internet... »

Humour trash

C’est une discussion avec sa femme qui l’a aidé à voir la lumière au bout du tunnel. « Mon podcast [Mike Ward sous écoute] m’a aussi aidé à sortir de la dépression, parce que je me disais que si je devais arrêter de faire du stand-up, j’aurais encore le podcast. »

Mike Ward parle de cette période noire dans son nouveau spectacle, mais aussi de pédophilie, de kidnapping et des transgenres. « J’ai voulu montrer qu’il y a encore moyen de faire de l’humour trash en 2019 », dit-il.

Et le public réagit très fortement au retour sur scène de ce « mouton noir de l’humour ». « Je ne pensais pas que les réactions seraient si fortes. Dans mon premier numéro, j’ai une clap [applaudissements] qui dure en haut de trente secondes. Je n’ai jamais vu ça de ma vie. Chaque soir, ça me surprend. »

L’humoriste sent-il que ses fans sont encore plus derrière lui, sachant tout ce qu’il a vécu récemment ? « Oui, vraiment. Je sens aussi que les gens veulent voir si je me suis affaibli, si je suis devenu un humoriste peureux. Mais le numéro d’ouverture est tellement hard qu’on dirait que le monde est surexcité. »

Plus prudent

Le procès qu’il a vécu avec Jérémy Gabriel – et qui n’est toujours pas terminé – a changé la façon d’écrire de Mike Ward. « Je choisis mieux mes mots qu’avant, dit-il. En écrivant certaines jokes, je me dis qu’il va falloir que je sois capable de les défendre dans 12 ans. »

Malgré ses démêlés judiciaires, l’humoriste n’a pas voulu s’entourer d’une équipe pour surveiller ses nouveaux textes. « La plupart des humoristes ont des auteurs. Moi, je suis tout seul. Il n’y a personne qui voit mes jokes avant que je les fasse. J’écris tout, de A à Z. [...] Je ne veux pas qu’un avocat lise mes textes. Je ne paierais pas pour voir un humoriste qui a écrit son show avec un avocat. »

► Mike Ward présentera son spectacle Noir au Club Soda près d’une vingtaine de fois tout le printemps jusqu’en juin. Il jouera aussi à la Salle Albert-Rousseau de Québec les 23 et 24 mai. Pour toutes les dates : mikeward.ca.