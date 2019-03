L’Avalanche ne perd plus

L’Avalanche du Colorado a signé un quatrième gain consécutif en battant les Blackhawks de Chicago 4 à 2, samedi après-midi, au Pepsi Center.

La troupe de Jared Bednar a ainsi subtilisé le dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires dans l’Association de l’Ouest au Wild. La formation du Minnesota pourrait cependant reprendre cette position, puisqu’il affrontera les Hurricanes de la Caroline en soirée.

Dans l’affrontement du jour, l’Avalanche a été propulsé par Colin Wilson qui a amassé un but et une mention d’aide. J.T. Compher, Sven Andrighetto et Derick Brassard (filet désert) ont inscrit les autres réussites des vainqueurs.

Chez les Blackhawks, Jonathan Toews et Erik Gustafsson ont battu le gardien Philipp Grubauer. Devant la cage des perdants, Corey Crawford a cédé trois fois sur 24 lancers.

Un précieux point pour les Coyotes

Au New Jersey, les Coyotes de l’Arizona ont obtenu un précieux point au classement, alors qu’ils ont baissé pavillon 2 à 1 en tirs de barrage contre les Devils.

La formation du sud des États-Unis est au cœur de la lutte pour les places d’équipes repêchées dans l’Ouest. En vertu de cette défaite en temps supplémentaire, les Coyotes ont 79 points et se retrouvent en dixième position.

C’est Pavel Zacha qui a tranché le débat lors de la sixième ronde de fusillade. Drew Stafford a inscrit le but des Devils en temps réglementaire, tandis qu’Olivier Ekman-Larsson a assuré la réplique des Coyotes.

Brady Tkachuk se charge des Oilers

À Edmonton, Brady Tkachuk a réussi un doublé et les Sénateurs d’Ottawa ont vaincu les Oilers 4 à 3 en prolongation.

La recrue a scellé l’issue du match avec son deuxième filet de la soirée lors de la période supplémentaire. Il s’est amené avec vitesse dans la zone des Oilers et il a battu Mikko Koskinen avec un tir qui s’est faufilé entre le bras et la jambière du gardien finlandais.

Tkachuk a également inscrit le premier but des siens en première période. Bobby Ryan et Brian Gibbons ont aussi touché la cible pour les vainqueurs.

Du côté des favoris de la foule, Alex Chiasson, Connor McDavid et Colby Cave ont touché la cible.