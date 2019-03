Le Canada a accueilli 300 000 nouveaux immigrants, un record depuis 100 ans

Le Canada a accueilli en 2018, 300 000 nouveaux immigrants, un record depuis plus de 100 ans, a indiqué jeudi Statistique Canada.

Lors du dernier trimestre 2018, 71 131 personnes se sont établis au pays depuis l'étranger.

Au total, 321 065 immigrants sont venus s’installer au Canada, se rapprochant du record de 401 000 personnes qui avaient rejoint le pays en 1913. 2018 est la quatrième année en termes d’immigration, depuis la première compilation de données en 1852.

«Une croissance de la population rapide n'est pas habituelle pour un quatrième trimestre, a indiqué par communiqué l’agence. En fait, l'accroissement démographique est généralement plus faible en raison de mouvements saisonniers associés aux naissances et à l'accueil d'immigrants et de résidents non permanents.»

Additionné au solde naturel, qui soustrait aux naissances les morts, le Canada a vu sa population grossir de plus de 500 000 personnes, une première depuis la fin des années 50, en plein baby-boom, a indiqué l’agence gouvernementale. Ainsi, au 1er janvier 2019, nous étions 37 314 442 habitants.

Cette augmentation permet de compenser le vieillissement de la population et les pénuries de main-d’œuvre, puisque les immigrants sont principalement des personnes en âge de travailler.

Le solde naturel est tombé à 103 176 en 2018, son niveau le plus faible depuis la fin des années 1940.

Le nombre d'immigrants ne comprend que les entrées légales, mais pas celles provenant des traversées illégales de la frontière. Ces données n’ont pas été fournies par Statistique Canada.