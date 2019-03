Le CH: une soirée parfaite

Le Canadien qui gagne 4 à 0. Carey Price qui a un blanchissage. Jonathan Drouin qui marque un but. Les Hurricanes de la Caroline et les Blue Jackets de Columbus qui perdent. Et en plus, le capitaine Shea Weber qui patine bien et qui est le joueur le plus utilisé.

Ça s’appelle une soirée parfaite. Comme dans un film quand on veut avoir une fin heureuse.

Claude Julien sait maintenant ce qu’il doit faire pour atteindre les séries éliminatoires. Faire confiance à Carey Price, il n’a pas le choix. C’est fait. Faire jouer Shea Weber même quand il semble fatigué, il n’a pas le choix.

Et laisser les joueurs qui ont du talent exprimer leur talent.

Ça, ça va être plus difficile. La panique s’installe vite au Centre Bell.

En tous les cas, que le CH ne s’arrange pas pour jouer le 13 avril. Marie-Ève a un gros combat de prévu.