Le week-end culturel de Marie-Ève Milot

Quel est le livre que vous avez particulièrement aimé ?

Photo courtoisie

Le recueil de poésie Ne faites pas honte à votre siècle, de l’auteure montréalaise Daria Colonna. Cette lecture m’a fait l’effet d’un manifeste qui pointe ingénieusement nos paradoxes tout en laissant la place à la bienveillance, malgré une certaine colère que l’on peut y trouver. On évoque une multitude de sphères liées à la honte, dont l’orgueil, le sexisme et les inégalités, au point de me donner envie de m’engager. Je suis déjà engagée pour l’équité des femmes au théâtre et ce livre me donne envie d’aller beaucoup plus loin.

Quel est votre récent coup de cœur cinématographique ?

Photo courtoisie

J’ai eu la chance de faire partie du jury des courts et moyens métrages des Rendez-vous Québec Cinéma et j’ai eu un coup de cœur pour le film Brotherhood, de la réalisatrice Meryam Joobeur, qui est d’origine tuniso-américaine installée à Montréal. J’ai été bouleversée par l’histoire de cette famille tunisienne qui attend le retour de son fils qui est parti pour la Syrie pour entrer dans un groupe djihadiste. Une confrontation l’attend à son retour avec son père, qui se bat contre les extrémistes. Le film est présenté avec sous-titres en français.

Quel est le spectacle qui vous a interpellée ?

Photo courtoisie

J’ai récemment vu le théâtre musical Children of God, au Centre Segal. Il s’agit d’un drame de Corey Payette, membre des Premières Nations. Son spectacle est vraiment touchant et émouvant. On suit le drame familial d’une famille oji-crie dont deux enfants ont été arrachés à leur communauté. Tandis que les enfants ont été placés contre leur gré dans un pensionnat autochtone du nord de l’Ontario, leur mère n’est même pas autorisée à les visiter. On aborde cette histoire troublante campée dans les années 1950 à 1970 avec intelligence, sensibilité et beaucoup de résilience. Les voix, la musique et les interprétations sont inoubliables. Je souhaite à tous de voir ce spectacle.

Quelle est la musique que vous avez récemment téléchargée ?

Capture d’écran youtube

J’ai téléchargé la musique d’Aldous Harding, qui est une auteure-compositrice-interprète néo-zélandaise. Elle vient de sortir un single, The barrel. Non seulement j’écoute sa chanson en boucle, mais je visionne également son clip en boucle. Sa voix est un baume au cœur et son clip est doté d’une poésie et d’une belle excentricité. En plus d’être inspirant, il me permet de me détendre en période de stress. C’est de la musique qui fait vraiment du bien.

Qui dans le milieu artiste suscite votre admiration ?

Photo d’archives

J’admire la directrice artistique Catherine Bourgeois, qui est aussi auteure et metteuse en scène. J’aime sa démarche artistique et son implication dans le milieu culturel. Ses spectacles m’ont beaucoup inspirée tant par son écriture que par l’aspect social qui s’en dégage. Elle est inclusive dans son processus de création. Elle nous fait également voir, à travers ses pièces, des interprètes sous-représentés dont certains vivent avec un handicap ou sont issus de l’immigration.

On suit Marie-Ève Milot