Legault s’est compliqué la vie

Au fond, François Legault s’est terriblement compliqué la vie. C’est ce que je me disais en regardant son premier budget.

Car depuis trois ans, pour être certain de faire bouger l’aiguille des sondages, il a multiplié les promesses coûteuses... qu’il doit maintenant réaliser. Paradoxalement, ce ne sont pas vraiment celles-ci qui l’ont fait élire.

Ce n’est sûrement pas non plus sa campagne électorale, assez mauvaise, où il est passé proche de « rater un filet ouvert », pour reprendre l’image du collègue chroniqueur Joseph Facal.

Et si Philippe Couillard n’avait pas commis la bourde de « l’épicerie à 75 $ » ? Le résultat aurait peut-être été plus serré.

Les Québécois voulaient du « changemin », selon l’orthographe méprisante du mot de plusieurs libéraux et péquistes frustrés de leur sort. Sauf que les sondages le démontrent : il y a eu primauté de la volonté de changement.

Les électeurs s’étaient-ils vraiment entichés des engagements d’allocations familiales bonifiées, de taux unique de la taxe scolaire, des maternelles 4 ans universelles, etc. ?

Les électeurs souhaitaient foutre les libéraux à la porte, d’abord et avant tout. Et la CAQ présentait à leurs yeux l’équipe la plus crédible pour les remplacer. Voilà.