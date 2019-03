Les mots dits du samedi

La cour de Trump

La dictée corrigée de la semaine dernière : De ma cour, assis sur le rebord du puits, je regarde le champ moucheté de fleurs. Et le corps soulagé d’un poids psychologique, j’en perds mon remords. C’est un velours sur mes tourments. Les mots corps, remords, poids, puits et velours portent fièrement un s final au singulier. Comme bord, rebord ne prend un s qu’au pluriel. Mauvaise habitude que de mettre un s au mot champ employé au singulier. Et un champ en santé sera moucheté de plusieurs fleurs. Cour ou cours ? Définition de cour : Tribunal supérieur (la Cour suprême, la Cour supérieure...). Autre définition : Lieu de résidence d’un souverain et de ses sujets (on dira presque sans rire que la Maison-­Blanche est la cour de Trump). Une cour, c’est, bien sûr, cet espace découvert jouxtant un bâtiment (ex. : la cour d’une école, peut-être près d’un cours d’eau, où se donnent des cours de ceci et même de cela). Et l’on peut donner cours à ses sentiments quand, par exemple, on fait la cour à sa voisine ou à son plâtrier.

L’état du Québec

Confidence d’une lectrice, L. Jeannotte : « Une Américaine de mes connaissances prétend qu’il faut dire “des nouvelles du New York” quand on parle de l’État de New York (comme on dit “des nouvelles du Québec”). Cela pour éviter que l’on confonde la ville et l’État. Je ne suis pas d’accord avec elle », précise Mme Jeannotte... qui a bien raison. Quand le nom d’un État est le nom d’une ville (New York, Washington), on dit et on écrit l’État de New York (the New York State), l’État de Washington (the Washington State) et non le New York (the New York) et le Washington (the Washington). Les règles le veulent ainsi. Joe visitera Washington (D.C.), demain, et l’État de Washington, le mois prochain. Ici, on dit indifféremment le Québec et... la province de Québec. De moins en moins ce dernier terme, pourtant. Pourquoi ? Peut-être parce que le mot province convient mal à la réalité canadienne et à la nature (à l’état) du Québec. Les provinces canadiennes, surtout le Québec, ne sont-elles pas, en effet, des États fédérés ? Mais cela est un autre débat.

La dictée de la semaine

Ce court texte contient huit fautes.

À tous les mercredi, Hortense doit porter son enfant à la garderie. En retard à matin, elle a rapidement revêtue sa jupe carrottée et sa blouse bleue verte.

Corriger s’il y a lieu

Il a ses cours à chaque deux semaines

Il fait pas beau

Les lettres mêlées

P L A I N E L I M U S

Définition : Qui manque de courage. Quel est ce mot ?

Réponses

La dictée : Tous les mercredis, Hortense doit conduire son enfant à la garderie. En retard ce matin, elle a rapidement revêtu sa jupe à carreaux et sa blouse bleu-vert. Corriger s’il y a lieu : Il a ses cours toutes les deux semaines. Il ne fait pas beau. Les lettres mêlées : pusillanime