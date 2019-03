Les riches et les poqués

On y retrouvait la famille De Bray, alors que le patriarche à la tête d’un empire prospère meurt. Sa fille veut en prendre les rênes, mais son frère alcoolique conteste et entreprend de se venger. Jean et Angèle Coutu incarnaient père et fille. Luis De Cespedes, Christine Lamer et Guy Godin étaient de la distribution. Ce téléroman de Réal Giguère connut un si grand succès qu’il passa de 25 à 50 minutes après deux saisons.