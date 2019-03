Ma colère me torture

J’ai vécu 10 ans avec une fille rencontrée au cégep et épousée à 23 ans. Nous avons eu une fille et tout semblait aller. On avait des divergences, mais quel couple n’en a pas ? Parmi les plus importantes, il y avait l’éducation de notre fille. Venant de milieux différents, notre façon de voir divergeait, mais jamais de façon importante, selon moi.

À partir d’un certain moment, elle a commencé à me trouver tous les défauts du monde et à me dire qu’elle serait cent fois mieux seule qu’avec moi. Qu’en fait, elle aurait dû réfléchir avant de faire un enfant avec moi, parce que je ne correspondais pas à ce qu’elle attendait du père idéal. Bref, j’étais devenu un monstre !

Je l’ai laissée partir parce que je n’en pouvais plus de me faire démolir ainsi. Les négociations pour obtenir une garde partagée ont été ardues. Elle m’a mis des tonnes de bâtons dans les roues. J’étais devenu l’ennemi à abattre, et pas à coup de petites tapes en arrière de la tête, à coup de kalachnikov.

Celle que j’avais tant aimée et qui partait, non pas parce que je ne l’aimais plus, au contraire, mais parce qu’elle ne pouvait plus me voir la face, était devenue ma pire ennemie sans que je sache pourquoi. Le divorce a mis deux ans à se régler. À la fin, je cédais sur tout pour arrêter de me faire gosser.

Au début, je fermais ma gueule pour obtenir la garde partagée de ma fille. Puis j’ai continué à la fermer pour ne pas flamber trop d’argent dans une aventure où il était clair qu’elle voulait me saigner à l’os. On aurait dit que juste le son de ma voix la faisait grimper au plafond.

La guerre a débuté il y a trois ans et c’est après deux ans qu’on a trouvé un terrain d’entente pour que la vie reprenne un cours à peu près normal. Mais vois-tu, Louise, au cours de la dernière année, c’est comme si j’étais habité par une énorme colère que je ne parviens pas à évacuer. Comme si je n’arrivais pas à pardonner à mon ex la guerre qu’elle m’a faite.

Quand j’y réfléchis, j’aurais envie de fesser dans le mur. Pour un gars qui n’a jamais eu une once de violence, c’est quand même incroyable ! J’aimerais tellement ça redevenir calme et serein comme avant. Je dis ça parce que j’ai rencontré une fille il y a six mois et je grimpe dans les rideaux avec elle pour un rien. Ça se peut-tu que ce soit mon ex qui joue encore sur mes nerfs ?

Un gars ben perdu

Une séparation, vous savez, ça se vit comme un deuil. Il faut traverser chaque étape en son temps pour pouvoir se reconstruire après. Ce deuil est d’autant plus dur pour vous puisque vous ne le vouliez pas. Vous aimiez encore celle qui vous a quitté parce qu’elle ne vous aimait plus, et ça c’est un double choc.

Vous notez aussi que vu son agressivité à votre endroit pendant toutes les étapes de discussion, vous vous êtes tu volontairement pour ne pas envenimer les choses plus qu’elle ne le faisait. À trop vous retenir pour contrôler vos émotions comme vous l’avez fait, vous avez construit en dedans de vous une bombe à retardement qui se laisse aller à éclater chaque fois qu’une occasion se présente. Car il faut que ce ressentiment sorte de vous pour espérer vous reconstruire et poursuivre la route.

Une psychothérapie vous serait très utile dans les circonstances, sinon les choses risquent de se replacer beaucoup plus lentement. Une chose est certaine, il faut absolument libérer la rage cadenassée en dedans de vous. Prenez le temps d’écrire toute votre colère dans des lettres adressées à votre ex. Écrivez-en autant que vous pouvez et jetez-les ensuite. Ce sera déjà un pas de fait. Bonne chance !