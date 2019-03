Masters de Miami: Shapovalov défait Daniel Evans et passe au 3e tour

Le Canadien Denis Shapovalov a remporté son match de deuxième tour du tournoi de catégorie Masters de Miami, samedi après-midi, face au Britannique Daniel Evans.

Le jeune athlète unifolié, 20e favori et 23e joueur au monde, a vaincu Evans, 97eau classement de l’ATP et «lucky loser», par le pointage de 4-6, 6-1 et 6-3.

Au prochain tour, Shapovalov croisera le fer avec le vainqueur du match entre le Croate Marin Cilic, qu’il avait vaincu à Indian Wells il y a un peu plus d’une semaine, et le Russe Andrey Rublev.

«Shapo» rejoint ainsi ses compatriotes Milos Raonic et Félix Auger-Aliassime au troisième tour. De son côté, la Canadienne Bianca Andreescu disputera sa rencontre de troisième tour, aujourd'hui.

Plus de détails suivront.