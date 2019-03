Mononc’ Serge recycle mieux que plusieurs artistes

Cette semaine, le coup de cœur pourrait être remplacé par l’étiquette péché mignon. Bien que le second LP depuis le « retour » du groupe emo culte en 2014 n’est pas renversant (c’est sensitif, évidemment, mais aussi cruellement mou), il demeure agréable et complète bien leur album précédent (2016) qui se voulait plus « lumineux » et énergique. Comme toujours, les nostalgiques de The Promise Ring et les fans de The World is a Beautiful Place and I am No Longer Afraid to Die apprécieront.