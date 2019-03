«On est autant musiciens que comédiens»

Isabelle Blais et Pierre-Luc Brillant franchissent une nouvelle étape dans leur carrière musicale. Après un premier album éponyme, ils rappliquent aujourd’hui avec La lune est passée par ici, une nouvelle offrande lancée sous le nom de Comme dans un film.

Eh oui, Isabelle Blais et Pierre-Luc Brillant sont musiciens. En fait, ils mènent une carrière sur disque et sur les plateaux de tournage depuis plusieurs années déjà. Avant de former leur propre projet musical, ils ont évolué au sein de formations différentes, Caïman Fu pour elle, et les Batteux-Slaques pour lui.

Pourtant, certains membres du public accueillent avec surprise la parution d’un nouvel album de la part du couple. Une réaction que les principaux intéressés prennent avec un grain de sel.

« Les métiers de comédiens prennent beaucoup de place ; avec la publicité à la télévision, on entre très rapidement dans les chaumières des gens et on est beaucoup plus vus, même par ceux qui ne suivent pas les séries dans lesquelles on joue. Mais la musique est un autre métier à part entière que je fais avec autant de sérieux et de travail. On donne tout ce qu’on a », avance Isabelle Blais.

« C’est une nécessité artistique pour nous, et non juste un passe-temps. On est autant comédiens qu’on est musiciens ; ça fait plus de 30 ans que la musique fait partie de ma vie. Quand on fait ces deux métiers, ça peut être très long avant qu’ils ne soient autant acceptés l’un que l’autre. Mais je pense qu’on y est arrivés », ajoute Pierre-Luc Brillant.

Du duo au groupe

L’arrivée dans les bacs de La lune est passée par ici, hier, marque donc un nouveau tournant dans la carrière du couple. En intégrant officiellement les musiciens Jean-François Lauzon, Nicolas Grimard et Francis Rossignol dans leurs rangs, ils deviennent désormais un groupe. La décision permettant ce changement s’est imposée d’elle-même.

« Ça fait quelques années qu’on joue ensemble, alors on a voulu réellement créer une cohésion en tant que band, un réel sentiment d’appartenance. Nos musiciens ne sont pas nos faire-valoir, ils font partie du groupe au même titre que nous deux », explique Pierre-Luc Brillant.

Et la nouvelle dynamique se fait rapidement remarquer à l’écoute de leur nouveau matériel.

« Ça nous a permis d’expérimenter davantage. On a de la batterie, par exemple, chose qu’on n’avait pas sur le premier album. Et en ayant trois musiciens de plus, on en a profité pour donner plus de place à la musique, la rendre plus onirique, plus grandiose », souligne-t-il.

Explorer les genres

Avec toutes ces nouvelles avenues s’offrant à eux, Isabelle Blais et Pierre-Luc Brillant ont choisi de s’offrir une liberté artistique absolue qui leur a permis d’explorer les genres musicaux à leur guise. Résultat : l’album verse parfois dans le country, parfois dans le folk, allant même jusqu’à naviguer avec la ligne entre le rock et le métal.

« Chaque chanson est comme un conte, une petite histoire qui a son univers bien défini et différent des autres sur l’album. On n’a pas voulu se limiter à un genre musical en particulier, même si pour certains ça crée automatiquement une cohésion. De toute façon, aujourd’hui on écoute rarement un album au complet, d’un trait. On écoute tous des playlists, alors on est habitués, et on aime avoir du changement et de la variété. Les choses ont changé », avance Isabelle Blais.

►L’album La lune est passée par ici est disponible maintenant. Une tournée devrait suivre à l’automne.