Suite et fin (?) du phénomène

Bien qu’une année entière se soit écoulée depuis qu’elle a terminé l’écriture d’Unité 9, Danielle Trottier devient émotive quand elle parle du 169e et dernier épisode du populaire drame carcéral, que Radio-Canada diffusera mardi. En entrevue au Journal, sa gorge se noue lorsqu’elle raconte comment Marie Lamontagne, Jeanne Biron et compagnie ont marqué son parcours, tant professionnel que personnel. Pour Jean-Philippe Duval, qui réalise la série depuis ses débuts en 2012, Unité 9 a également occupé une place déterminante. Ensemble, nous avons tracé le bilan d’un phénomène télévisuel en 5 points.

Plus grande fierté

Danielle Trottier : L’ouverture du public. Sans cette ouverture, je n’aurais jamais été capable d’aller aussi loin. Je testais constamment les limites des téléspectateurs. Ils m’ont souvent dit que c’était tough. La tentative de suicide de Marie (Guylaine Tremblay), le meurtre d’Agathe (Mariloup Wolfe), le viol de Jeanne (Ève Landry), le coup de pelle... On a illustré des situations complexes et difficiles : la mort, la pédophilie, le meurtre... J’ai bardassé les téléspectateurs en maudit, mais ils ont été bons joueurs. Ils ont été généreux envers les personnages. Ils ont essayé de comprendre Nancy Prévost (Debbie Lynch-White) et Normand Despins (François Papineau). Ils leur ont donné des chances. Ç’a m’a beaucoup touchée de voir qu’ils n’ont jamais fermé la porte.

Jean-Philippe Duval : Je suis fier d’avoir réussi à dégager l’humanité chez chacun des personnages. Je suis aussi fier d’avoir travaillé avec un casting quand même atypique. Oui, j’avais de grandes stars comme Guylaine Tremblay, Céline Bonnier et François Papineau, mais je suis aussi allé chercher des acteurs moins connus. Je suis fier d’avoir passé la puck à Debbie Lynch-White et Mathieu Baron. Et Ève Landry. Elle avait joué dans mon film, Dédé, à travers les brumes (2009). C’était un mini rôle que personne n’avait remarqué. J’avais dit à Fabienne : « Ève peut jouer Jeanne. Elle est incroyable. »

Le pouvoir du petit écran

Danielle Trottier : C’est un médium puissant qui fait vivre des émotions à plusieurs centaines de milliers de personnes en même temps. C’est unique.

Jean-Philippe Duval : Je suis un gars qui vient du documentaire. J’ai toujours voulu parler aux Québécois. J’avais envie de faire une série télé, mais pas n’importe laquelle. Quand Unité 9 est arrivé, je venais d’avoir mon deuxième enfant. Fabienne Larouche et Danielle Trottier avaient envoyé le projet à plusieurs réalisateurs. J’ai appelé mon agent et j’ai dit : « Je veux faire ça. C’est merveilleux. On parle des femmes marginalisées. Ça risque d’avoir un impact social. » Et c’est ce qui est arrivé.

La finale

Danielle Trottier : Au début, j’avais une image en tête : celle de devoir faire atterrir un 747. C’était beaucoup de pression. Quand j’ai accepté qu’il n’y ait pas de fin, ça m’a libérée d’une contrainte. Tout est devenu beaucoup plus facile. Lietteville n’est pas fermée. Si j’avais voulu qu’on n’en parle plus jamais, j’aurais mis une bombe dedans. J’aurais tout fait exploser. Mais c’était important pour moi d’emmener des personnages vers l’espoir. J’ai visionné le dernier épisode la semaine dernière et j’étais très émue.

Jean-Philippe Duval : On s’en va vers la lumière. Ce qu’on dit aux gens, c’est que c’est possible de changer, c’est possible d’évoluer. On envoie un message positif malgré certains drames qui restent. C’est une fin ouverte.

L’après-Unité 9

Danielle Trottier : Depuis la première saison d’Unité 9, je collecte toutes sortes d’images fortes. Des images qui m’atteignent, qui m’inspirent... J’ai donc déjà commencé à travailler sur quelque chose. Et c’est toujours en télévision. J’avais le sentiment que c’était le meilleur véhicule pour ce que j’avais envie de partager.

Jean-Philippe Duval : Je suis déjà passé à autre chose : une nouvelle série qui m’excite beaucoup. Mais je n’ai pas le droit d’en dire plus. La télé m’inspire beaucoup depuis une quinzaine d’années. C’est un vrai laboratoire de création.

Revisiter Lietteville

Danielle Trottier : Je pourrais faire un documentaire. Je pourrais écrire un roman. Je pourrais écrire un film de deux heures... Mais peut-être que je n’aurai pas le temps. Peut-être que mon nouveau projet va prendre toute la place. Une chose est sûre : dans ma tête, Lietteville existe encore. Dans mon cœur, les personnages sont vivants.

Jean-Philippe Duval : Tout n’a pas été dit.

► ICI Radio-Canada Télé diffuse la grande finale d’Unité 9 mardi à 20 h.