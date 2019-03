Tanguy en recrudescence

Un Tanguy. L’expression a été consacrée depuis l’énorme succès du long-métrage français au début des années 2000. Normand D’Amour et Marie-Chantal Perron essaient depuis l’automne et sans trop de succès d’amener leur fils de 30 ans à quitter le domicile familial et voler de ses propres ailes.

Présentée en première mondiale à la salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau, la pièce, mise en scène par Normand Chouinard, connaît une deuxième vie avec une tournée qui sera de passage les 27 et 28 mars à la salle Albert-Rousseau.

Il faudrait faire une étude sérieuse pour vérifier si le film d’Étienne Chatilliez a incité certaines personnes à quitter le nid familial plus tard, mais les deux comédiens n’ont pas l’impression que ce phénomène est à la baisse.

« On interpelle les gens et on demande s’il y a des Tanguy dans la salle et des parents qui ont vécu cette situation, et des mains se lèvent tout le temps », a raconté Normand d’Amour, lors d’un entretien.

« J’ai même l’impression que c’est en recrudescence. C’est la sécurité, le nid familial, et le fait de ne pas être capable de se prendre en main complètement. Il y a aussi les difficultés de la vie en ce moment. Les appartements sont chers. Ça n’a pas de bon sens. En dix ans, les prix ont quadruplé », a-t-il fait remarquer.

« C’est quelque chose qui parle à tellement de monde », a ajouté Marie-Chantal Perron, dont l’amoureux a habité chez sa mère jusqu’à 28 ans.

Père « ingrat », Normand D’Amour a donné une date limite à son fils.

« À 18 ans, je lui ai dit : il te reste trois ans, le gros. À 21 ans, il est parti et aujourd’hui il me remercie de l’avoir mis dehors. Il a donné un coup d’épaule à sa propre vie. Il serait resté, je pense, si je n’avais pas fait ça », a-t-il dit. Photo courtoisie, Laurence Labat

Double langage

La pièce raconte l’histoire de Tanguy, qui a 30 ans et qui habite toujours chez ses parents. Une situation qui ne fait plus du tout l’affaire d’Édith et Paul, personnifiés par Marie-Chantal Perron et Normand D’Amour.

« Nous sommes très amoureux et le désir est toujours là. Ils ont hâte de se retrouver tout seuls, et la tension augmente. Ils sont à bout de leur fils », explique la comédienne.

Le couple désire la même chose, mais ils l’expriment différemment.

« Édith est plus dans la culpabilité face à la situation. Il y a des oui, quand ça devrait être des non. Tout le monde se manipule et il n’y a personne qui dit la vérité. Il y a tout le temps un double langage, et c’est ça qui est intéressant. C’est dur de dire à tes enfants de quitter la maison », a précisé Marie-Chantal Perron.

« Paul respecte ce qu’Édith lui propose, mais il veut que Tanguy parte. Ils finissent à un moment donné par réaliser qu’ils pensent tous les deux la même chose », a fait savoir Normand D’Amour, qui a le fantasme d’aller jouer cette adaptation théâtrale, un jour, à Paris.