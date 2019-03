Torturée durant quatre heures après avoir dénoncé sa pusher

Quatre longues heures de torture. C’est le triste sort qu’a connu une jeune femme vulnérable, qui a été enlevée, séquestrée, dénudée, battue, ligotée, bâillonnée, puis asphyxiée. Elle a payé de sa vie pour avoir dénoncé sa fournisseuse de drogue, à qui elle avait été forcée de remettre son four et son réfrigérateur pour absorber une partie de ses dettes.

Six jours avant sa mort, Marielle Portelance a été séquestrée par sa pusher Mélanie Mallette. La femme de 30 ans, qui consommait cocaïne et crack depuis cinq ans, devait de l’argent à la vendeuse de stupéfiants de 35 ans.

Elle l’a frappée et a tenté de l’étrangler avec un lacet de soulier, d’après ce que la victime a dit aux policiers.

Afin d’être libérée, la mère de famille a dû donner son réfrigérateur et son four. C’est Mario Lalonde, un ami proche de Mallette, qui s’est rendu chez elle le lendemain pour récupérer les électroménagers.

Quand l’homme de 33 ans a appris que celle qu’il considérait comme sa sœur avait été arrêtée par la Sûreté du Québec (SQ) après la plainte de M me Portelance, il s’est mis en tête de lui donner une leçon.

Marie-Josée Castilloux les a rejoints et ils ont discuté pendant deux heures.

Vers 3 h 20, Mario Lalonde et Kim sont rentrés chez eux pour se coucher, tandis que Castilloux s’est rendue au bar La Soumise. Moins d’une heure plus tard, celle-ci a envoyé un texto à Lalonde pour lui dire qu’elle venait de voir Marielle Portelance déambuler dans la rue Principale.

Lalonde et Kim ont rejoint Castilloux, qui leur a suggéré d’amener la victime dans un lieu isolé surnommé le Black Lake.

Lalonde est parti seul pour se mettre à sa recherche. Lorsqu’il a aperçu Marielle Portelance, il l’a fait monter dans sa voiture et l’a conduite dans une sablière.

Castilloux est retournée chez elle en compagnie de Kim et s’est munie d’un bâton de baseball et d’une matraque.

Au Black Lake, Mario Lalonde a forcé Marielle Portelance à se déshabiller et à se rouler dans un petit lac boueux.

À l’arrivée des deux femmes, la victime a été rouée de coups, à la tête et au corps.

Castilloux et Lalonde ont ensuite fait monter la victime nue à l’arrière d’une voiture et l’ont amenée dans la cuisine de Lalonde pour la suite des sévices, qui ont perduré pendant quatre heures.

Sur place, elle a été battue à coups de poing et de pied. Comme elle se débattait, elle a été ligotée aux poignets et aux chevilles avec du ruban adhésif rouge, puis bâillonnée avec un chiffon de cuisine brun.

« Seule la lâcheté de Lalonde et Castilloux explique une telle façon de tuer », a résumé hier le juge Marc David, n’hésitant pas à qualifier de « torture » le supplice vécu par la mère de famille de 30 ans.

Photo courtoisie de la cour

La victime a été trouvée le 29 juillet 2016. Lalonde et Castilloux ont été arrêtés et emprisonnés deux semaines plus tard.