Un top 5 à faire rêver

Avec ses trois joueurs qui sont entrés au Temple de la renommée du baseball avec une casquette bleu-blanc-rouge, en plus des quatre qui ont porté l’uniforme à un moment ou un autre durant leur carrière, « The Hawk » donnait sa langue au chat lorsque questionné par Le Journal à ce sujet.

« Gary était le plus populaire. Tim [Raines] doit y être et moi aussi, réfléchit-il à haute voix sans chauvinisme. Il y a d’excellents joueurs qui ont porté cet uniforme. Nous pourrions jouer à pile ou face. »

En apprenant que le panel d’experts, regroupant Jacques Doucet, Rodger Brulotte et Marc de Foy avait placé « The Kid » au sommet du palmarès, Dawson n’a pas été surpris. « Il était tellement populaire. Gary était bon avec tout le monde. Il voulait apprendre le français. C’est bien mérité. Mais selon les statistiques, d’autres joueurs passent devant. »

« Encore là, on pouvait lancer un 25 sous, a souligné l’un des trois membres du sélect club des 400-300 grâce à 438 circuits et 314 buts volés.

Il se souvient aussi de l’automne 1981 alors qu’il avait préparé sa valise pour la Série mondiale à New York. Après avoir gagné la série de division face aux Phillies de Philadelphie, les Expos avaient leur sort entre leurs mains en série de championnat de la Nationale face aux Dodgers de Los Angeles. Au cinquième et ultime match, devant 36 500 spectateurs au Stade, Rick Monday avait claqué un circuit au champ centre, au-dessus de sa tête en début de neuvième manche.

« Je ne l’oublierai jamais celle-là. Nous y étions. Il nous fallait un point et on s’en allait au Yankee Stadium pour une Série mondiale. La série nous a glissé entre les mains, raconte-t-il. Les Dodgers sont ensuite allés gagner à New York.

Andre Dawson s'ennuie de Montréal et de ses partisans. Mais il ne s'ennuie surtout pas du Stade et des hivers. La surface synthétique du « Big-O » l'a fait souffrir. Elle est la cause principale de ses nombreuses opérations aux genoux dans sa carrière. Quand il a décroché son contrat avec les Cubs de Chicago, en 1987, et qu'il a poursuivi sa carrière sur le gazon naturel du Wrigley Field, il avoue qu'il a pu la prolonger de plusieurs saisons.

Il se remet justement d’une énième opération aux genoux. Cette fois, il a subi une reconstruction complète du genou droit en novembre 2018. Au moment de notre rencontre, il venait de terminer une séance de physiothérapie. Il n’est pas encore prêt à courir les buts, mais il est heureux des progrès.

Présentant certaines difficultés à se déplacer, jamais je n’aurais cru déballer et déplacer des cercueils avec « The Hawk » dans une petite pièce sombre de son salon funéraire. Ce moment, de loin le plus étrange et insolite depuis mon arrivée au Journal en 2014, lui a décroché un sourire ! Dawson s’est même permis une petite blague en ouvrant le panneau de l’un des cercueils. Même si on l’avait tout juste déballé, le doute subsiste l’instant d’une seconde...

♦ Congédié par les Marlins en septembre 2017 après 17 ans de services, Dawson ne regarde et n’écoute plus aucun de leurs matchs. Selon lui, le nouveau groupe de Derek Jeter a manqué de respect. Il s’est senti humilié. Depuis l’an dernier, il a retrouvé ses Cubs alors qu’il agit comme conseiller spécial et ambassadeur. Il s’est récemment rendu au camp d’entraînement en Arizona pour participer au processus d’évaluation des joueurs. Il avait aussi célébré la conquête de la Série mondiale en 2016, un « moment magique ».