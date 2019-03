O’: une amitié pour toujours

Des drames, des trahisons, la maladie et la mort, la famille O’Hara a traversé mille et une épreuves dans le téléroman O’. Les Guy Nadon, Marie Tifo, Geneviève Boivin-Roussy, Marilyse Bourke, Stéphane Demers, Louis-David Morasse et Maxim Roy, qui ont donné vie aux différents personnages, sont unanimes. Ils ont tous vécu quelque chose d’unique et de très fort tout au long de cette aventure de huit saisons.

C’est la fin. La saga de cette richissime famille qui a fait fortune dans l’eau embouteillée, suivie par un million de téléspectateurs, se termine le 26 mars. Les robinets de l’entreprise Agua se fermeront pour toujours.

Les comédiens qui ont personnifié Gloria, Kathleen, Louisa, Jacqueline, Charles, Samuel et Philippe n’oublieront pas de sitôt l’atmosphère des scènes de groupe et des incontournables – et parfois explosifs – soupers de famille.

«C’étaient des moments de bonheur pour tous les acteurs. On se retrouvait, on se faisait des blagues et on avait du fun. On aimait aussi être spectateurs de la lourdeur, parfois, de cette famille. Il se passait toujours quelque chose et tout le monde savourait ces moments, c’était fort agréable», a lancé Marilyse Bourke, qui interprète Louisa.

Louis-David Morasse, qui interprète Philippe reçoit, dans la vie de tous les jours, des textos de son frère fictif Stéphane Demers (Charles) du genre «Yo bro!»

Marie Tifo, qui personnifie Jacqueline, la mère du clan O’Hara, a souvent joué des rôles de mamans à la télé. Elle raconte qu’elle a une relation tout à fait spéciale avec les membres de ses familles fictives.

«J’ai eu ces enfants et je les garde. Ce sont mes fils et mes filles. Il y a quelque chose qui s’est créé et qui est toujours présent», a-t-elle fait remarquer.

Plaisir immense

Geneviève Boivin-Roussy sortait de l’option théâtre du cégep Lionel-Groulx lorsqu’elle a fait ses débuts à la télé dans le rôle d’une jeune artiste peintre un peu hors-norme.

«J’ai été très chanceuse d’avoir obtenu un rôle où j’ai pu faire de la peinture et jouer en même temps. C’était un cadeau de joindre ces deux mondes-là dans un même personnage», a mentionné la comédienne et artiste-peintre.

Le vétéran Guy Nadon avoue avoir eu un plaisir immense à jouer les multiples couches de Samuel O’Hara. Un homme contrôlant, aux idées très arrêtées et avec un comportement typique des années 1950.

«Samuel était gamin, de bonne foi, immature dans certains aspects de sa vie privée, très sérieux et très expérimenté dans le travail. Un homme de désirs, irra­tionnel par moments, mais qui a le cœur sur la main. C’est le fun de jouer ça pour un acteur. Tout est possible et c’est excitant», a-t-il fait savoir.

Louis-David Morasse et Stéphane Demers, qui interprètent les frères Philippe et Charles, auraient bien aimé, plus d’une fois, brasser leurs personnages respectifs.

Philippe s’est fait avoir par deux blondes et même par sa conjointe Mina qui a réussi à lui faire croire qu’elle avait un cancer, avant d’être frappée par la maladie.

«Je trouvais Phil un peu niaiseux, parfois. Les gens traitaient mon personnage d’innocent sur la rue et j’étais bien d’accord avec eux. J’avais le goût d’y sacrer un bon coup de pied au derrière», a admis Louis-David Morasse.

Jouer avec des Ferrari

Stéphane Demers explique qu’il s’est tissé un lien très fort entre les téléspectateurs et les O’Hara.

«Un homme d’affaires est venu me voir, un jour, pour me dire qu’il avait l’impression, pour la première fois, de se reconnaître à la télé québécoise. Il y a quelque chose qui a été rejoindre les gens et qu’on ne voit pas souvent. Et c’est quelque chose qui va encore me toucher dans 10 ans», a-t-il dit.

On a senti les yeux de Maxim Roy se remplir d’eau, lorsqu’elle a évoqué la mort de son personnage, Kathleen, après l’attaque d’un tireur.

«On a eu de la difficulté à tourner ces scènes. On a pleuré durant une heure et demie. Il y avait la scène de la mort, mais les comédiens qui m’entouraient étaient touchés par mon départ et ça me touchait encore plus. J’avais l’impression de leur faire de la peine», a-t-elle révélé, en tournage à Terre-Neuve.

Louis-David Morasse avoue avoir été impressionné, au début de cette aventure, lorsqu’il s’est retrouvé dans une distribution toute étoile avec les Marie Tifo et Guy Nadon, qu’il a comparés à des Ferrari.

«Ça m’a pris quelques jours avant que j’arrête de les vouvoyer. Un jour, après une scène, dans les premiers jours de tournage, Guy Nadon m’avait demandé d’y mettre fin. J’avais l’assentiment du boss», a-t-il laissé tomber, précisant que ceux qu’il considérait comme ses idoles sont maintenant devenus ses amis.

► Le dernier épisode du téléroman O’ est présenté le mardi 26 mars à 20 h, à TVA.