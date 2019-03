Une occasion unique pour les joueurs français

TORONTO | L’entente entre la LCF et la Fédération française de football américain (FFFA) est de la musique aux oreilles des cousins qui ont évolué dans le RSEQ au cours des dernières années.

Si on ne connaît pas encore le statut exact que les joueurs mondiaux auront l’an prochain puisque les négociations se poursuivent entre l’Association des joueurs et la LCF pour le renouvellement du contrat de travail, la porte est ouverte pour les Européens, qui sont 18 en fin de semaine à participer au camp d’évaluation à Toronto.

« Il s’agit d’une grosse opportunité qui se présente, a reconnu le porteur de ballon Asnnel Robo, qui a terminé son parcours avec les Carabins de l’Université de Montréal en novembre dernier. Avant même l’entente, je me préparais. J’ai confiance que je possède les capacités pour rivaliser dans la LCF même si j’avais eu le statut international. L’entente permet toutefois de clarifier mon parcours et le rend plus facile. Je dois montrer mon potentiel parce qu’il y a beaucoup de talent ici. Je veux montrer ma vitesse et que je peux jouer autant en offensive que sur les unités spéciales. »

« Je n’ai pas de contrôle sur l’entente qui sera conclue dans les prochaines semaines, mais je dois démontrer que je peux rivaliser, de poursuivre le produit des Filons de Thetford Mines, qui s’est bien remis d’une fracture à une main subie lors du deuxième match face au Rouge et Or de l’Université Laval. On obtient l’opportunité de se comparer et de montrer que nous sommes capables de jouer au football en France. »

Valentinois Gnahoua se retrouve dans la même situation. « C’est une très grosse opportunité et j’ai la chance de montrer ce que je vaux, a indiqué l’ailier défensif qui a porté les couleurs des Redmen de McGill en 2016 avant de rentrer au pays pour des raisons financières. Parce qu’on a évolué au Canada, il s’agit d’un avantage sur les autres Européens. La LCF nous ouvre ses portes et on veut être des pionniers pour les Français qui suivront. »

Deuxième au développé-couché parmi les joueurs mondiaux avec 24 répétitions, Gnahoua évolue avec les Rebels de Berlin dans le circuit professionnel allemand, qui est le meilleur en Europe. « À mon retour de McGill, j’ai eu la chance de signer en Allemagne. J’aimerais jouer dans la LCF et prouver que je peux être au même niveau que les Canadiens. Ma force est ma vitesse et mon explosion, et j’espère me démarquer dans les tests de vitesse et d’agilité, dimanche [aujourd’hui]. »

Invités eux aussi à Toronto, le secondeur Maxime Rouyer a disputé quatre saisons avec les Redmen, alors que le receveur Benjamin Plu a joué un an.

Pas des bêtes de foire

Pierre Trochet est heureux de la tournure des événements. « C’est une opportunité d’offrir une fenêtre à nos meilleurs joueurs, a expliqué le directeur des opérations commerciales et des relations internationales de la FFFA. Nous avons une centaine de joueurs au Canada. Ils ne se rendront pas tous au bout du processus, mais ils savent maintenant que cette opportunité existe. C’est plus simple quand nos gars sortent du réseau universitaire canadien parce qu’ils sont déjà connus. Nos quatre gars n’ont pas eu l’air de bêtes de foire lors des tests. Ils ont bien fait. »

Une 5e année dans la mire de Vincent Roy

Vincent Roy n’a pas joué à la cachette avec les équipes qu’il a rencontrées au cours de la fin de semaine.

Le bloqueur du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke a affiché ses couleurs. « Mon plan est de revenir à Sherbrooke disputer ma 5e année, a confié Roy. J’ai prévenu les équipes de mes intentions en entrevue. Je vais prioriser une 5e saison avec le Vert & Or plutôt que de me retrouver sur l’équipe de réserve dans la LCF. »

« J’ai confiance d’être repêché et de prendre de l’expérience dans un camp d’entraînement, de poursuivre le gaillard de 6 pi et 306 livres, mais je ne crois pas mériter un poste sur l’équipe régulière. Avec cette expérience et une dernière saison dans les rangs universitaires, je reviendrais plus fort dans un camp professionnel en 2020. Je suis content de ma progression et une année de plus m’aiderait beaucoup à poursuivre ma progression. Si on me propose une place sur la formation régulière, ma réflexion sera différente, mais je ne pense pas que ça va arriver. »

Utilisé sur la ligne défensive à ses trois premières campagnes avec le Vert & Or, Roy a été muté sur la ligne offensive cette saison. Il a disputé son premier match à sa nouvelle position au Défi Est-Ouest en mai dernier à Québec. « La transition se passe super bien, a-t-il affirmé. J’ai grandement amélioré ma technique au cours des derniers mois sous la supervision de l’entraîneur de position Rémi Giguère. La prochaine année sera déterminante. »

Résultats du jour

Le joueur de ligne offensive Jonathan Harke, des Wildcats d’Edmonton, a remporté le concours du développé-couché avec 32 répétitions. Le plaqueur du Rouge et Or de l’Université Laval Vincent Desjardins a été le meilleur du RSEQ avec 25 répétitions, ce qui lui a valu la 4e place.

Au saut vertical, le demi défensif Jacob Dearbon, des Ravens de Carleton, a dominé avec un bond de 42 pouces, lui qui avait mérité son billet pour Toronto en passant par le camp régional de Montréal, où il avait également remporté l’épreuve.