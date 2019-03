Cole Caufiel la machine à marquer

Le record du plus grand nombre de buts en carrière avec le Programme national de développement américain n’appartient plus à Phil Kessel. Place au nouveau roi, l’attaquant Cole Caufield !

Avec six buts, le 15 mars dernier dans une victoire de 12-4 du Programme face aux Gamblers de Green Bay, Caufield a porté à 105 son total de filets dans l’uniforme américain, battant ainsi les 104 inscrits par Kessel entre 2003 et 2005.

Au total, cette saison, Caufield a touché la cible à 52 reprises en 53 matchs et amassé un total de 76 points. Le record pour le plus de buts en une seule saison appartient à Auston Matthews qui en avait inscrit 55 en 2014-2015.

« Il a un bon lancer et c’est évidemment ce qui ressort le plus quand on voit ses faits saillants. Pour moi, le plus impressionnant est la constance de ses mains. Les rondelles sortent toujours de façon pure de son bâton. Je n’ai jamais rien vu de tel. Il a l’instinct du marqueur, il sait où se positionner. Il a tout pour être un marqueur au prochain niveau », l’a complimenté son entraîneur avec la formation américaine John Wroblewski lors d’un récent entretien avec Le Journal.

« Il utilise ça à son avantage, assure son entraîneur. Si tu appliques une mise en échec à un petit joueur, il y a de bonnes chances que tu prennes une pénalité. Dans la LNH, tu dois être prudent avec les joueurs de plus petit gabarit, car il est facile de les atteindre avec un coude ou un bâton élevé. Il y en a de plus en plus des joueurs de ce gabarit dans la LNH. Dans le cas de Cole, je me demande même s’il serait aussi efficace à 5 pi 11 po. Souvent, les adversaires le sous-estiment et l’oublient et, la première chose que tu sais, c’est que la rondelle est dans le fond du filet. »