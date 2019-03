Duke évite l’élimination de justesse

L’Université Duke a évité la catastrophe de justesse en deuxième ronde du March Madness, l’emportant au compte de 77 à 76 contre l’Université Central Florida (UFC), dimanche, à Columbia, en Caroline du Sud.

Après avoir effacé un retard de trois points lors des 45 dernières secondes de la rencontre, Duke a vu BJ Taylor et Aubrey Dawkins rater de justesse des paniers dans les derniers instants du match. Sur la tentative finale, le ballon a roulé sur l’anneau sans toutefois pénétrer dans le panier.

Zion Williamson, destiné à être le premier joueur sélectionné au prochain repêchage de la NBA, a une fois de plus démontré son savoir-faire avec une récolte de 32 points, récupérant également 12 ballons sous les paniers.

Malgré le revers, Dawkins a lui aussi amassé 32 points.

Duke affrontera au prochain tour l’Université Virginia Tech, qui a défait Liberty au compte de 67 à 58 en début de soirée.

Par ailleurs, l’Université Buffalo, tombeur d’Arizona State et du Québécois Luguentz Dort vendredi, s’est fait montrer la sortie par l’Université Texas Tech au compte de 78 à 58. Jarrett Culver et Norense Odiase ont mené la charge avec des récoltes respectives de 16 et de 14 points.