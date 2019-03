Hockey midget AAA: les Chevaliers provoquent un match ultime

Les Chevaliers de Lévis n’avaient pas l’intention que leur exceptionnelle campagne se termine abruptement dimanche après-midi. Ils ont pris les choses en main en l’emportant 5-2 contre les Lions du Lac-Saint-Louis à Dollard-des-Ormeaux, provoquant un ultime et cinquième match dans cette demi-finale du hockey midget AAA qui aura lieu mardi soir, à Charny.

Contre toute attente, les hommes de Mathieu Turcotte s’étaient retrouvés au pied du mur après la défaite de vendredi soir dans le troisième rendez-vous, en partie à cause du brio du portier des Lions, Devon Levi.

Mais quand une équipe a réécrit le livre des records du circuit tout au long du calendrier régulier, il lui en faudra plus pour qu’elle accepte de rendre définitivement les armes.

« Vendredi, je dirais qu’on n’était pas dans un bon état d’esprit. On était un peu craintifs mentalement. Les gars avaient peur de perdre alors qu’aujourd’hui [dimanche], ils voulaient gagner. Ç’a été beaucoup de pression pour des jeunes de 15-16 ans, et vendredi, c’était beaucoup à gérer, a réagi Turcotte au bout du fil.

« Les gars ont joué leurs deux meilleurs matchs de l’année dans les matchs les plus importants. Les gars ont démontré beaucoup de caractère et de leadership alors que c’était 2-2 après 40 minutes. On se devait de s’ajuster et de trouver des façons de battre le gardien. »

Roy et Nadeau se lèvent

Les gros canons des Chevaliers ont connu un après-midi occupé au domicile des Lions alors que les attaquants Joshua Roy et Olivier Nadeau ont respectivement récolté trois et deux points.

Roy, que plusieurs voient comme le premier appelé de la prochaine séance de sélection de la LHJMQ, a inscrit le but décisif au début de la troisième période pour briser l’égalité de 2-2.

Plutôt discret lors des deux premières rondes, le Beauceron a amassé cinq points en quatre parties dans le carré d’as. Nadeau compte pour sa part six points depuis le début de cet affrontement. Lévis a décoché 47 tirs dans la victoire.

« Je ne suis aucunement surpris que Joshua ait joué ses deux meilleurs matchs lors des deux matchs les plus importants. Il avait beaucoup de fatigue dans les deux premières rondes. Vendredi, il a obtenu 16 tirs au but, et aujourd’hui [dimanche], 10. On parle de 26 tirs en deux matchs ! » a souligné le pilote lévisien.

Frappé vendredi soir, le capitaine Nicolas Daigle manquait à l’appel chez les Chevaliers et « les chances ne sont pas très élevées » de le voir en uniforme mardi soir, selon Turcotte.