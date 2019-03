La mission de Marilla Cuthbert

Émerveillée par les écrits de Lucy Maud Montgomery, mais aussi par l’histoire et les doux paysages de l’Île-du-Prince-Édouard, l’écrivaine américaine Sarah McCoy propose une plongée dans l’univers de Marilla Cuthbert, l’un des personnages d’Anne... La maison aux pignons verts, dans son nouveau roman, Le bruissement du papier et des soupirs. Avec son écriture élégante, tout en finesse, elle fournit son interprétation de la vie de Marilla, dans les Maritimes du 19e siècle.

Dans le roman de Lucy Maud Montgomery, Marilla Cuthbert et son frère Matthew accueillent Anne Shirley, une orpheline de 11 ans aux cheveux roux et au caractère pétillant, sur leur ferme d’Avonlea. Le roman de Sarah McCoy offre une interprétation de la vie de Marilla.

Elle dépeint Marilla à partir de 1837, alors qu’elle a 13 ans. La jeune fille grandit, devenant une femme déterminée et plutôt austère qui laisse aller ses propres rêves pour venir en aide aux orphelins de sa communauté.

Éventuellement, elle aide aussi les anciens esclaves noirs qui ont trouvé refuge dans les Maritimes, grâce au réseau de l’Underground Railroad, le Chemin de fer clandestin­­­.

Ce nouveau roman de Sarah McCoy fait écho à ses ouvrages précédents, où elle s’est penchée sur l’histoire des esclaves du Sud qui fuyaient vers le nord, en quête de liberté.

« J’ai trouvé cette information — une vraie pépite d’or — quand j’écrivais Un parfum d’encre et de liberté », dit-elle en entrevue.

Elle connaît l’œuvre de Lucy Maud Montgomery depuis son plus jeune âge.

Maison aux pignons verts

« Ma mère me lisait l’histoire d’Anne quand j’avais quatre ou cinq ans. Je ne savais pas lire, mais je me souviens des images que je me faisais de la maison aux pignons verts et d’Anne, avec ses cheveux roux. »

Lorsqu’elle faisait des recher­ches pour l’autre livre, elle est tombée sur un document décrivant les itinéraires clandestins permettant aux fugitifs du Sud de rejoindre les Maritimes et, entre autres, la Nouvelle-Écosse.

Cette information a retenu son attention. « J’ai poursuivi mes recherches et j’ai appris que la Nouvelle-Écosse était un point d’accueil central, d’où les gens étaient ensuite dispersés, entre autres à l’Île-du-Prince-Édouard. Ils étaient en sécurité, car les gens du Sud qui étaient à leurs trousses ne savaient pas naviguer ni comment se rendre dans l’île. Ils faisaient demi-tour. Les anciens esclaves pouvaient donc se rendre à Terre-Neuve, au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard. »

Elle a parcouru une copie du Recensement de 1836 de l’île, prouvant que des insulaires étaient d’origine afro-américaine.

« Comme ils devaient mentionner leur lieu de naissance, j’ai découvert qu’un habitant de l’île venait de Macon, en Géorgie. Aucun homme d’origine afro-américaine, né avant 1836 en Géorgie, ne pouvait être né libre. Il y avait aussi une communauté africaine bien en vue, à Halifax. »

Île de rêve

Elle note que Lucy Maud Montgomery ne parle pas de cela dans ses livres, écrits pendant la période victorienne.

« Dans les journaux de l’époque, on parlait politique et on parlait de ségrégation. Lucy Maud Montgomery offrait plutôt une vision idyllique du monde, une vision aux couleurs de l’arc-en-ciel, et elle écrivait pour les enfants. L’île qu’elle décrit est une île de rêve, dans son livre. Elle ne parle même pas de pommes de terre. »

L’auteure a décidé de lier ses informations à l’univers de Lucy Maud Montgomery, pour créer un roman totalement nouveau, avec sa propre vision des choses.

Elle s’est rendue à Cavendish pour visiter la fameuse maison aux pignons verts et s’immerger dans l’univers de Lucy Maud Montgomery. Elle a également rencontré ses descendants, leur a fait part de son projet et a reçu un accueil très enthousiaste de leur part.

► Sarah McCoy habite en Caroline du Nord.

EXTRAIT

« Le soleil et la lune brillent d’une même façon pendant une tempête de neige. Ils projettent les mêmes ombres aux contours lisses, pareilles à des aigrettes de pissenlits dans la brise. Marilla l’avait remarqué en voyant le traîneau de son père qui descendait la piste enneigée. L’Almanach du fermier avait prévu un hiver doux. Pourtant, le mois de février touchait à sa fin, et les congères ne faisaient que grossir. Du haut de ses treize ans, Marilla se demandait même si le printemps allait revenir un jour ; il était difficile d’imaginer les pommiers en fleurs sous cet immense tapis d’ombres et de blancheur. »

— Sarah McCoy, Le bruissement du papier et des soupirs