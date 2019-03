La société des poètes disparus: Hymne à la poésie et à L’intelligence

La direction artistique du Théâtre Denise-Pelletier, a fait l’acquisition des droits du célèbre film du réalisateur Peter Weir, La société des poètes disparus, sorti en 1989, mettant en vedette le regretté Robin Williams afin de créer une nouvelle adaptation théâtrale traduite par Maryse Warda et mise en scène par Sébastien David.

Cette nouvelle mouture québécoise comptera notamment sur Jean-François Casabonne, Patrice Dubois, Stéphane Jacques et plusieurs nouveaux talents qui interpréteront de jeunes étudiants qui se retrouveront à la prestigieuse Welton Academy au Vermont. « J’ai fait auditionner une trentaine de personnes pour cette distribution », confie le metteur en scène Sébastien David qui affirme avoir été marqué par le film à l’âge de douze ans. Les comédiens choisis pour interpréter les étudiants ont entre 23 et 30 ans. « Mais avec leurs habits de collège, la magie du théâtre va opérer », précise Sébastien David qui signe une première mise en scène sur un grand plateau, ayant principalement travaillé au Théâtre d’Aujourd’hui et au Quat’Sous.