Legault n’a pas priorisé le 3e lien

Bien des gens se sont questionnés au cours des derniers jours sur la volonté réelle du gouvernement caquiste de réaliser le projet de tramway de Québec.

Ce « spin », lancé par le ministre fantôme Jean-Yves Duclos, est totalement ridicule. J’y reviendrai. Dans les faits, il faut se tourner vers le gouvernement Trudeau pour expliquer l’impasse. C’est lui qui refuse d’assouplir les critères de répartition qui favorisent actuellement la métropole.

On a aussi entendu que François Legault choisissait le 3e lien au détriment du transport structurant, en raison de l’enveloppe de 325 millions $ annoncée dans le budget provincial pour les plans et devis pour ce mégaprojet. Or, cela est totalement faux.

Les faits

Pour bien comprendre la situation, il importe de faire un pas en arrière. Dans les faits, c’est l’ancien gouvernement de Philippe Couillard qui doit être pointé du doigt.

Ces derniers ont promis un financement à 100 % du tramway, sans avoir attaché la participation du fédéral. Qui plus est, ils ont accepté la répartition injuste de l’enveloppe dédiée au transport en commun, faisant en sorte que la Ville de Montréal passe la gratte. Eux, ils savaient que le fédéral n’aurait que 400 millions à consacrer au tramway.

Pire encore. La bande à Couillard avait seulement prévu un montant de 1,2 milliard dans son Plan des infrastructures.

Et vous savez quoi ? C’est le gouvernement Legault qui a confirmé les 600 millions manquants pour boucler la participation du provincial dans son budget. C’est clair : le gouvernement Legault souhaite la réalisation des deux projets, et il ne les oppose pas.

Volonté

Ce n’est pas la volonté de la CAQ qu’il faut questionner, mais plutôt celle de Justin Trudeau. A-t-il déjà tiré un trait sur la région, sachant que ses espoirs de gains électoraux sont minces, voire inexistants ?

Poser la question, c’est peut-être y répondre.