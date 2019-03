Les Blue Jays malmenés avant leur passage au Stade olympique

À leur dernier match avant de compléter leur calendrier préparatoire au Stade olympique, les Blue Jays de Toronto ont été battus par la marque de 18 à 6 par les Tigers de Detroit, dimanche à Lakeland en Floride.

La formation ontarienne sera de passage à l’ancien domicile des Expos pour y affronter les Brewers de Milwaukee, lundi et mardi. Elle entamera sa saison régulière jeudi, contre ces mêmes Tigers.

Justin Shafer, qui a permis deux points en autant de manches de travail, a vu la défaite être ajoutée à sa fiche. Cela dit, il n’est pas lanceur des Jays qui a connu le plus de difficultés.

Sean Reid-Foley (cinq points en deux manches) et Dusty Isaacs (sept points, dont six mérités, en un tiers de manche) ont fait pire.

Offensivement, les Jays ont surtout été malmenés par Daz Cameron et Miguel Cabrera. Cameron a frappé un grand chelem en sixième tandis que Cabrera a claqué un double de deux points en deuxième manche ainsi qu’une longue balle en quatrième alors que Josh Harrison était sur les sentiers.

Mikie Mahtook a aussi propulsé la balle par-dessus la clôture dans la victoire.

Du côté de Toronto, Randal Grichuk et Cavan Biggio ont obtenu les deux seuls circuits.

Même s’il a hérité de la victoire pour les Tigers, Daniel Norris est loin d’avoir brillé au monticule. En quatre tours au bâton, il a permis cinq points sur six coups sûrs.

Les Indians malchanceux

Les Indians de Cleveland ont possiblement perdu les services d’un autre de leurs meilleurs joueurs dimanche quand Jose Ramirez a dû quitter le terrain à bord d’une voiturette après avoir reçu une balle à l’intérieur de la jambe.

Le joueur de troisième but étoile a effleuré un lancer et la balle est venue le frapper à la jambe. Les Indians, qui entameront la campagne sans Francisco Lindor et Jason Kipnis, ont indiqué que Ramirez souffrait d’une contusion au genou gauche. L’équipe en saura plus après que le joueur se soit soumis à des tests de rayons X.