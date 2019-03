Les points avant la confiance

Pour le Canadien, le pire des scénarios aurait été qu’il rentre à Montréal les mains vides. Évidemment, deux c’est mieux, mais un, c’est mieux que rien.

« Carey a connu tout un match ! Avec l’effort qu’il a donné, ç’aurait été plaisant de le récompenser avec les deux points. Au moins, on en a récolté un. Oui, c’est un point important. »

– Shea Weber

La tenue de l’équipe depuis la mauvaise sortie à Long Island a de quoi redonner confiance à l’équipe pour les deux dernières semaines du calendrier régulier.

« Oui, on a bien joué (cette semaine). Par contre, on a beaucoup plus besoin de points que de confiance. »

– Carey Price

D’ailleurs, au terme de ce revers, Andrew Shaw avait fait une sortie en règle contre la tenue de ses coéquipiers. Depuis, le Canadien a disputé cinq bons matchs, remportant trois de ceux-ci.

« On a retrouvé nos jambes. On est revenus à ce qui fait notre succès. Tous les trios contribuent. On est affamés, on patine. C’est ce qu’on doit faire jusqu’à la fin de la saison. »

– Andrew Shaw

À ses deux dernières sorties contre le Canadien, Curtis McElhinney a accordé seulement deux buts sur un total de 78 tirs. Chaque fois, il a été fumant.

« Le but que nous avons accordé ce soir (hier) est le résultat d’un rebond chanceux. C’est le seul qu’ils ont eu. Il (McElhinney) a été solide, spécialement au cours de la troisième période quand nous avons dû ouvrir le jeu. »

– Rod Brind’Amour