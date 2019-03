Les salades de chou au banc d’essai

La salade de chou fait partie de notre culture populaire. Cuisinée maison, prise au restaurant ou achetée à l’épicerie, elle plaît à toute la famille. Pour gagner du temps, plusieurs optent pour les salades de chou préparées du commerce. Qu’en est-il de leurs valeurs nutritives ?

► 12 salades de chou ont fait l’objet de ce banc d’essai

Elles apportent, par portion de 125 ml (100-115 g) :

Entre 45 et 200 calories

Entre 0,5 g et 18 g de gras

Entre 5 et 19 g de sucres

Entre 140 et 450 mg de sodium

Entre 0 et 160 % de la VQ en vitamine C

La plupart des salades de chou du commerce affichent de longues listes d’ingrédients avec plusieurs additifs, dont du colorant, de l’érythorbate de sodium et du benzoate de sodium.

Nos meilleurs choix

Salade de chou Selection

Photo Chantal Poirier

Cette salade est la moins calorique (45 calories) et grasse (0,5 g) du banc d’essai. Sa teneur en sodium (270 mg) et en sucres (8 g) est dans la moyenne. Sa liste d’ingrédients est toutefois truffée d’additifs comme l’ensemble des produits dans cette catégorie.

Salade de chou régulière C’est prêt !

Photo Chantal Poirier

Avec 100 calories et 6 g de gras, cette salade se distingue aussi. Sa teneur en sodium (280 mg) et en sucres (7 g) est dans la moyenne. Elle est source de fibres (2 g) et c’est la salade de chou la plus riche en vitamine C du banc d’essai. Sa liste d’ingrédients n’est pas plus intéressante que le choix précédent.

Salade de chou fameuse Moishes

Photo Chantal Poirier

Cette option apporte 80 calories et tout juste 2 g de gras. Malgré le fait qu’elle contienne trop de sucre (12 g), sa teneur en sodium se compare aux autres choix ci-haut (270 mg). Elle ne contient que deux additifs, une petite valeur ajoutée sur les autres options.

Salade de chou crémeuse verte ziggy’s

Photo Chantal Poirier

Elle est la moins salée du banc d’essai (140 mg) et est une source de fibres (2 g), par contre c’est aussi la plus sucrée (19 g), donc elle ne peut être considérée comme un bon choix.

Nos moins bons choix

Salade de chou crémeuse Selection

Photo Chantal Poirier

Avec 400 mg de sodium et 11 g de sucres, cette salade ne s’en sort pas aussi bien que l’autre variété de la même marque. Sa teneur en gras est moyenne (8 g) et sa liste d’ingrédients démontre la présence de plusieurs additifs.

Salade de chou crémeuse St-Hubert

Photo Chantal Poirier

Cette salade est la plus calorique (200 calories) et riche en gras (18 g) du banc d’essai. Elle apporte 1,5 g de gras saturés. Dommage, car sa teneur en sodium et en sucres est plutôt raisonnable. La version traditionnelle est moins calorique (140 calories) et moins riche en gras (13 g), mais elle compte parmi les plus salées (350 mg). Encore ici dommage, car c’est la moins sucrée du banc d’essai (5 g).

Salade de chou traditionnelle de Massibec

Photo Chantal Poirier

Comme c’est la plus salée du banc d’essai (450 mg), cette salade perd beaucoup de points. Dommage, car c’est un des choix les moins sucrés (7 g). Les autres valeurs sont aussi dans la moyenne.

Le kimchi et la choucroute : de meilleurs choix ?

Photo Adobe stock

Les aliments fermentés ont la cote. Ils contribuent à la diversité de notre flore intestinale. Par contre, le kimchi (un chou fermenté coréen) et la choucroute sont très salés. Une seule portion de 30 g apporte 200-220 mg de sodium. À utiliser comme condiment et non légume d’accompagnement !

Chou et santé

Photo Adobe stock

Le chou fait partie de la famille des crucifères. Il est riche en vitamine C, apporte du calcium et des fibres. Il contient aussi des indoles, des composantes aux propriétés anti-cancérigènes. Légume économique cultivé en abondance au Québec, il est disponible à l’année. On le déguste cru ou cuit. Pour conserver ses propriétés nutritives, on évite de le faire bouillir dans une grande quantité d’eau. Pour découvrir des recettes à base de chou : mangezquebec.com.

La version maison

Les versions maison sont une bonne option.

Pour gagner du temps, on peut opter pour le mélange Salade de chou de Saladexpress et concocter sa propre vinaigrette.

Pour une sauce crémeuse, mélanger de la mayonnaise à du yogourt nature moitié-moitié) et de la moutarde de Dijon.

On peut aussi faire une vinaigrette à base de vinaigre de cidre et huile de canola.

Une belle façon de contrôler l’apport en sucres, en sel et en gras de notre salade de chou !