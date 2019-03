L’œil queer

Je ne voulais pas regarder, mais ma blonde m’a forcé. Maintenant, quand je pleure à sanglots devant ma télé, je ne pourrais trop la remercier.

Reprise par Netflix d’un concept de la dernière décennie, l’émission Queer Eye met en scène cinq hommes homosexuels qui débarquent chez quelqu’un qui a besoin de se prendre en main.

Il y a Antoni, restaurateur natif de Montréal qui parle un français élégant. Il y a Tan, styliste britannique d’origine pakistanaise. Il y a Bobbi, designer d’intérieur un peu effacé. Il y a l’exubérant Jonathan, spécialiste de la coiffure et de l’esthétique qui rêverait d’être Beyoncé. Et il y a Karamo, conseiller « culture » qui sert de grand frère aux participants.

Irrésistible

Le « Fab Five » intervient auprès de gens désorganisés. Une semaine, ce sera un monsieur à la barbe mal entretenue qui voudrait reconquérir son ex-femme. Une autre, un jeune homme trans qui a du mal à trouver des tenues vestimentaires qui lui vont. Ou encore, une jeune femme noire lesbienne mise à la rue par ses parents et dont la maison est meublée d’objets trouvés dans les rebuts.

Chaque épisode, on aidera les participants à revoir leur look, leur intérieur et leurs habitudes de vie, mais toujours en s’occupant d’abord de leur mal de vivre. Ça donne de la télé pétrie de bons sentiments, mais absolument irrésistible.

Perspective

Avant d’écouter l’émission, je me demandais ce qu’il y avait d’intéressant à regarder cinq gais parler de vêtements et de coiffure. J’avais aussi des préjugés sur les participants.

À la fin, je médite cette réflexion de Bobbi, le designer. On vit à une époque où on insiste beaucoup sur nos différences. Or, les humains sont tous pareils à l’intérieur. Tout ce que nous faisons dans la vie, c’est pour être aimés.

Quand on comprend ça, on ne voit plus simplement un vieux barbu, un transsexuel ou une lesbienne noire. En fait, on voit quelqu’un avec qui on a beaucoup en commun.