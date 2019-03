Combine LCF: mission accomplie pour Vincent Desjardins

TORONTO | Vincent Desjardins estime avoir répondu aux interrogations à son sujet en fin de semaine dans la Ville reine à l’occasion du camp national d’évaluation de la LCF.

Le plaqueur du Rouge et Or de l’Université Laval a bien tiré son épingle du jeu, hier, lors des situations à un contre un. Il a été très occupé parce que les recruteurs voulaient le voir en action contre certains joueurs en particulier en fin de session.

« C’est bon signe quand tu es très occupé, a souligné Desjardins. Tout s’est bien passé. J’ai montré que je peux jouer de finesse et de puissance. J’ai montré que je pouvais rivaliser avec de gros bonshommes. Pour cette raison, je pense avoir augmenté ma valeur. »

Desjardins était très volubile sur le terrain. « Je parle beaucoup à Laval et je voulais reproduire la même chose ici, a-t-il raconté avec un large sourire. J’ai pratiqué mon trash talk en anglais. Avec trois participations à des demi-finales canadiennes et autant à la Coupe Vanier depuis 2016, mon trash talk en anglais s’est amélioré. Je voulais encourager les joueurs de ligne défensive et j’ai aussi encouragé en français Samuel (Thomassin), une fois. J’aurais aimé qu’on s’affronte, mais ça ne s’est pas produit. On l’a fait en masse dans les dernières années. »

Desjardins se disait satisfait des résultats de ses tests. « Je visais un temps de 5 s 2 aux 40 verges et j’ai fait 5 s 14. Au t-test, j’ai glissé en partant et je n’ai pas réussi un aussi bon temps que souhaité. Ça s’est bien passé dans mes entrevues. Je suis content de l’ensemble de ma fin de semaine. Je suis content que tout soit fini. On va pouvoir aller prendre une petite bière au centre-ville de Toronto avant de revenir à Québec pour commencer la préparation pour la saison de football et mettre de côté la préparation pour les tests. »

Partisan présent

Le père de Desjardins n’allait pas rater une telle occasion de voir son fils en action. « Il n’a pas raté un match depuis que je joue au football sauf le championnat mondial junior, au Koweit, a raconté l’étudiant en génie civil. C’est mon plus grand partisan. Il revenait de Washington, vendredi, et on s’est croisés à l’aéroport quand je suis arrivé à Toronto. Il a continué à Québec et il était de retour à Toronto, samedi. J’espère pour lui que je ne serai pas repêché par une équipe de l’Ouest, car ça va lui coûter cher de déplacements. »

Thomassin satisfait

De son côté, Thomassin aurait aimé voir plus d’action dans les situations à un contre un, mais il traçait un bilan positif de son séjour dans la Ville Reine. « J’aurais aimé obtenir des duels à la fin, mais je n’ai pas le contrôle là-dessus, a souligné le garde du Rouge et Or qui pouvait lui aussi compter sur l’appui de ses parents. J’ai bien joué lors de mes deux répétitions comme garde à droite. J’ai aussi obtenu une répétition comme bloqueur, ce que je n’avais pas fait depuis longtemps. Les équipes ont appris à me connaître lors des entrevues, et j’ai démontré que j’étais une bonne personne. C’est maintenant entre leurs mains. »

3e temps le plus rapide pour Robo

Asnnel Robo misait sur sa vitesse pour attirer l’attention et il a réussi le troisième temps le plus rapide au sprint du 40 verges.

Le porteur de ballon des Carabins de l’Université de Montréal a réussi un chrono de 4 s 59. Les receveurs Chris Osei-Kusi, des Gaels de Queen’s, et Kaion Julien-Grant, des X Men de St. Francis Xavier, ont été les plus rapides avec des temps respectifs de 4 s 47 et 4 s 49.

« J’ai réussi le meilleur temps parmi les porteurs de ballon, mais le travail n’est jamais fini. Je veux continuer de progresser. Dans les duels à un contre un, j’ai réussi à créer de la séparation avec mon couvreur sur mes tracés et réussi de bons attrapés. Par contre, ce fut plus compliqué en protection de passe, mais j’ai lutté. »

Invité à Toronto après ses performances au camp régional de Montréal le 13 mars, Jean-Sébastien Bélisle a apprécié son expérience. « Ce fut fatigant et stressant, mais ce fut une belle expérience, a résumé le demi de coin des Carabins. Mon temps aux 3 cônes (7 s 15) me représente plus, mais je dois améliorer mon 40 verges. Je suis un peu déçu de mes duels à un contre un. Quand tu touches au ballon, tu veux faire le jeu. On m’a sorti de ma zone de confort en m’utilisant aussi comme demi défensif. »

« Quant aux entrevues, c’était un peu stressant au début pour un gars de Trois-Rivières qui ne parle pas trop anglais, ajoute le produit du campus Notre-Dame-de-Foy qui a terminé au 6e rang aux 3-cônes. J’ai rencontré Hamilton, Edmonton, Ottawa, Montréal, Winnipeg et la Colombie-Britannique. »

Hauts et bas

Ayant lui aussi dû passer par le camp régional pour recevoir son invitation dans la Ville Reine, Kerfalla Emmanuel Exumé était satisfait de ses résultats dans les tests physiques, mais il aurait souhaité mieux faire dans les duels à un contre un. « J’ai amélioré mes tests comparativement au camp régional et je suis content, mais j’ai connu des hauts et des bas dans les “un contre un”. Après un mauvais jeu, je revenais toutefois avec la même intensité. »

Le produit des Condors de Beauce-Appalaches a été reçu en entrevue par Montréal, Hamilton, Winnipeg, Ottawa et la Colombie-Britannique.