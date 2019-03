Noir, noir, noir...

Avec ce cinquième roman traduit en français, l’Espagnol Víctor Del Árbol nous propose un étonnant road trip.

Pour Helena, les choses ont plutôt mal commencé : un père qui s’est fait la malle lorsqu’elle n’avait que 11 ans, une mère qui s’est suicidée peu après et plusieurs années de pensionnat très loin du chaud pays de son enfance. Aujourd’hui âgée de 70 ans, elle coule des jours relativement paisibles dans une maison de retraite de Tarifa, son tempérament de feu provoquant régulièrement les foudres de la directrice de l’établissement.

Pour Miguel, ce sera tout le contraire : une vie tranquille longtemps réglée comme du papier à musique, le métier de banquier n’exigeant de lui aucune extravagance. Mais en février 2014, alors qu’il vient d’avoir 75 ans, il aura de curieuses absences. Le diagnostic ? Un début de démence sénile. Autrement dit, une fin de vie commençant fort mal, ses mois d’autonomie étant maintenant comptés.

Agir vite et bien

Helena et Miguel se rencontreront ainsi à Tarifa, la résidence Poniente acceptant de nouveaux pensionnaires. Mais ils n’y resteront pas longtemps – ce qui nous épargnera un roman essentiellement axé sur les maux du troisième âge –, l’un comme l’autre souhaitant renouer avec leurs enfants respectifs. Depuis que sa fille Natalia s’est remise en ménage avec un batteur de femmes, Miguel n’a en effet plus eu la chance de lui parler. Quant à Helena, elle n’a encore jamais vu les gamins de son fils David, ce dernier ayant choisi de fonder sa famille en Suède. À bord de la vielle Datsun 280Z de Miguel, ils tenteront donc tous deux de se rattraper avant qu’il ne soit trop tard.

Sans être aussi bon que Toutes les vagues de l’océan ou La veille de presque tout, un livre qui risque quand même d’en remuer plusieurs.

Frissons garantis

Photo courtoisie

Le verdict

C’est le pavé qui nous a accompagnés pendant toute la semaine de relâche. Et grâce à lui on a passé d’excellentes vacances, en partie parce qu’il ne nous a pas souvent été donné de lire un thriller juridique aussi palpitant. Une petite mise en contexte ? Terry Flint a gaspillé ses plus belles années de jeunesse à boire et à collectionner les boulots de misère. Il finira toutefois par se ressaisir et à 38 ans, il décrochera un poste de greffier dans un cabinet londonien de renom, dont l’une des associées tient mordicus à développer la division des affaires pénales.

Coup de grâce

Par un coup de chance incroyable, leur premier client ne sera nul autre que Vernon James, un richissime financier venant tout juste d’être élu personnalité éthique de l’année. Le cadavre d’une jeune blonde a en effet été retrouvé dans la chambre de sa très luxueuse suite d’hôtel et la police ayant rapidement amassé assez de preuves pour l’inculper, Vernon James a maintenant grandement besoin d’une équipe qui saura assurer sa défense. Terry en fera partie... même s’il n’a encore avoué à personne que Vernon a autrefois été son meilleur ami et que depuis 20 ans, il ne rêve que d’une chose : se venger pour tout le mal qu’il lui a fait. L’histoire est bien montée et le dénouement, excellent.

À lire aussi cette semaine

De si bons amis

Photo courtoisie

Helen McCabe a rencontré les richissimes Ava et Swift Havilland au cours d’un vernissage lorsqu’elle avait 38 ans. À l’époque, elle ne traversait pas une période facile (divorce, problèmes d’alcool, garde de son fils retirée, etc.) et avoir une amie aussi disponible, solide et généreuse qu’Ava l’aidera d’abord beaucoup. Mais les mois passants, Helen finira par regretter amèrement d’avoir fait la connaissance de ce couple. On vous laisse le soin de découvrir pourquoi.

Summer

Photo courtoisie

La très mignonne Summer Wassner, 19 ans, sera vue pour la dernière fois sur les rives du lac Léman, alors qu’elle pique-niquait avec sa famille. Une tragédie qui affectera particulièrement son frère cadet et près de 25 ans plus tard, toujours hanté par cette disparition, Benjamin tentera d’expliquer ce qui est arrivé à sa sœur. Une histoire poignante et bien écrite.

La photographie de paysage

Photo courtoisie

Avec l’été qui approche à tous petits pas, on prépare peut-être déjà un voyage aux îles de la Madeleine ou dans l’Ouest canadien. Et cette fois, on s’est aussi peut-être promis de prendre de très belles photos de paysage. L’avantage de ce guide pratique, c’est qu’il explique comment les réussir en fonction de l’heure de la journée, la lumière (et donc les techniques de photo !) changeant sans cesse.

Sans viande

Photo courtoisie

Si on songe sérieusement à réduire notre consommation de viande rouge et de volaille, ce livre se révélera très utile. En plus de nous donner une foule de trucs pour y arriver (essayer le tempeh, adopter la farine de pois chiches, découvrir les burgers végétariens, etc.), il nous montre en effet concrètement comment mieux planifier nos repas ou éviter les lacunes de vitamines.