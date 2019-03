Pour demeurer en avant-plan

L’Association des producteurs de canneberges du Québec (APCQ) tient aujourd’hui et demain à Québec son congrès bisannuel sous le thème « Se perfectionner pour demeurer à l’avant-plan ». Ce rendez-vous de l’industrie rassemble notamment des producteurs de toutes les provinces canadiennes et du nord-est des États-Unis, des transformateurs québécois et américains, des conférenciers chevronnés, des chercheurs dans les domaines agricoles ainsi que des fabricants d’équipements et de machinerie spécialisés répondant aux besoins du secteur. André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec devrait en principe y passer faire un tour.

Monsieur Cocktail et Rêves d’enfants

Photo courtoisie

Monsieur Cocktail, jeune entreprise québécoise spécialisée dans la production de cocktails et de sirops artisanaux, a remis récemment 36 331 $ à la Fondation Rêves d’enfants, somme provenant de la vente (1.50$/bouteille vendue) de l’édition spéciale de son célèbre sirop artisanal (sirop de licorne), un pourcentage des ventes réalisées au Pinkaroo Pop-Up, de la rue Maguire et l’entièreté des dons volontaires versés par la clientèle de l’établissement éphémère en échange d’un service de vestiaire. Ce montant permettra à trois enfants gravement malades de la région de Québec de concrétiser leurs rêves. Sur la photo, de gauche à droite, à l’arrière : Mélanie Gagné, Florence Labbé, Nathalie Plourde, Patrice Plante, Marc-Antoine Lacasse et Géraldine Drolet, de l’entreprise Monsieur Cocktail, et, à l’avant-plan: Sébastian, Juliette et Élizabeth, trois enfants en attente de réaliser leur rêve, et Julie Maynard, directrice division Québec-Est de la Fondation Rêves d’enfants.

D’un chic fou

Photo courtoisie

La Fondation CERVO se donne comme objectif de rassembler plus de 850 personnes avec la tenue de sa 8e Soirée-bénéfice d’Un chic fou, le mercredi 22 mai, dès 18h, cette fois au Pavillon de la jeunesse d’ExpoCité. Les convives profiteront de la soirée pour découvrir les nouvelles tendances mode, santé, beauté et décoration présentées par les exposants et partenaires sur place. La Fondation CERVO finance principalement la découverte et l’innovation visant à mieux comprendre le cerveau, tout en contribuant à des initiatives porteuses en termes de soins et d’enseignement dans l’est du Québec. Sur la photo, de gauche à droite: Benjamin Garant, Cyber Cat; Mario Michaud, Produits Pâtisserie Michaud Inc.; Nancy Cameron, Cameron Ressources Humaines et Dr Marc Lacroix, Groupe Médical Lacroix, ajouteront leurs voix, à titre de coprésidents d’honneur, afin de démystifier les maladies du cerveau. Renseignements: https://fondationcervo.com ou 418 663-5155.

Du nouveau au Bistango

Photo courtoisie

Membre de la brigade du Bistango depuis quelques années (chef de soir), Tristan Lambert (photo) vient d’être nommé chef des cuisines du restaurant de l’avenue Germain-des-Prés. Le jeune passionné de 25 ans profite de l’occasion pour signer son tout premier menu « monochrome » qui allie son style à celui du restaurant : inventif, artistique et savoureux. Chaque saison sera désormais marquée d’une nouvelle offre gastronomique mettant en valeur le terroir québécois et les produits frais. Pour revenir à Tristan, son père Sylvain Lambert (anciennement chef des cuisines) est directeur des opérations du restaurant et toujours associé aux copropriétaires du Bistango, Christiane et Jean-Yves Germain.

Anniversaires

Photo courtoisie

Benoit Therrien (photo), président de Truck Stop Québec, 49 ans... François Drapeau, courtier immobilier. Son âge? Le par + 1... Justine Dufour-Lapointe, championne olympique (2014) à Sotchi, ski acrobatique (bosses), 25 ans... Danica Patrick, ex-pilote automobile américaine (NASCAR), 37 ans... Sir Elton John, compositeur et chanteur britannique, 72 ans... Janette Bertrand, animatrice, auteure et comédienne, 94 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 25 mars 2018. André Bourbeau (photo), 81 ans, ancien ministre libéral provincial, député de Laporte de 1981 à 2003... 2017. Benoît Girard, 85 ans, acteur québécois... 2015. Marc (Mike) Pagé, 80 ans, président fondateur d’Electronique Inc... 2014. Ralph Wilson, 95 ans, président fondateur des Bills de Buffalo de la NFL... 2011. John Dacres, 83 ans, l’un des fondateurs des Nordiques de Québec... 2009. John Edwin Blanchard, 76 ans, joueur de baseball des ligues majeures.