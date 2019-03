Quand un enfant ne sait dire que NON

Ma fille qui est séparée de son conjoint depuis un an a deux enfants. La séparation fut difficile et je me demande si ça n’aurait pas joué dans le problème que je vais vous soumettre. Sa plus jeune, une fille, a deux ans, et son plus vieux est un garçon de six ans. Ce dernier, un enfant normalement gentil, vit actuellement une période difficile en ce sens qu’à tout ce qu’on lui demande il répond NON. Juste lui demander de venir manger ou d’arrêter ses jeux pour se coucher devient une opération interminable. Ce qui fait que sa mère cède à tous ses caprices et est complètement épuisée. J’essaie de l’aider au mieux en gardant les enfants autant que je peux, mais je ne réussis pas plus qu’elle à faire obéir le petit. Qu’est-ce que je pourrais faire de plus pour aider ma fille?

Grand-mère qui se sent impuissante

Un enfant qui sent qu’il peut faire à sa tête avec sa mère et qui gagne à tout coup va continuer son manège. C’est à votre fille de mettre ses limites et de s’y tenir. Vous devriez faire pareil quand il est avec vous, mais ce sera une lutte à finir avec lui, vu l’habitude qu’il a de gagner dans son quotidien.