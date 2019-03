Qui veut la tête de Justin Trudeau?

L’affaire SNC-Lavalin a éclaté le 7 février dernier après la publication d’un reportage dans le quotidien The Globe and Mail prétendant que Justin Trudeau et son entourage auraient mis de la pression sur l’ex-ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, pour qu’elle aide SNC-Lavalin à éviter un procès criminel.